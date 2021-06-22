因參與民主派初選而被控串謀顛覆國家政權罪的前立法會議員林卓廷，另涉披露負責調查7.21案的警司游乃強疑正接受廉署調查，案件今午在東區裁判法院作審前覆核。散庭時，林卓廷向記者席大叫：「有冇蘋果記者喺度？」林及後指著身處庭內的本報記者，堅定地說：「香港歷史會記住你哋嘅勇氣同堅毅！」

林卓廷今日穿上一身西裝出庭，旁聽席多人向他揮手，林點頭揚手回應，看來精神不錯，不時拉筋，並望向旁聽席及記者席。主任裁判官羅德泉甫開庭便稱：「我諗旁聽席嗰度，靜少少啦吓。」

羅官稱，辯方在預備文件中稱爭議點為「被告有否干犯指控罪行」，認為辯方「等於冇答過」，林聞言在庭上笑了一聲。辯方修改文件，將爭議點改為「是否有足夠犯罪元素」，羅官仍然不滿，仍認為辯方「答咗等於冇答」。林一度欲向代表大狀稱他認為的爭議點在哪，但羅官將案件稍為押後，讓他們商討。

案件再處理時，辯方稱將爭議被告所披露的範圍是否屬法律所限制的範圍；如是，被告又是否有合理辯解。辯方並不爭議林曾披露涉案資料。

控方將會傳召三名證人，並會播放近2小時的記者會片段。控方指重點內容在於記者會中的「一兩句」。辯方或會有一名專家證人。羅官要求辯方釐清專家證人的範疇，又指控方或需找另一名專家證人。羅官最終排期於8月5日作另一次預審，今日未能定下審期。

被控三項披露受調查人身份罪的林卓廷（43歲），在本案中原本獲准保釋，惟他於另案被控違反港區國安法遭羈押。林被控的三項披露受調查人身份罪，指他先後於前年12月30日、去年1月21日及7月16日，在無合法權限或合理辯解下向公眾或部份公眾披露受調查人身份、即警司游乃強。林早前在庭上堅定地表示：「我林卓廷絕不認罪！」

【案件編號：ESCC2789/20】

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）