【本報訊】本港連續14日沒本地確診個案，港府率先公佈正與澳門商討恢復港澳通行詳情，但稱因口岸難以應付大量旅客，預告會以小量配額開始，旅客須完成疫苗接種，離境或入境前亦須檢測，同時會設熔斷機制。

特首林鄭月娥表示，已正式與澳門商討如何讓兩地通行，兩地均認同須設配額，會先試行小量配額再逐步增加，旅客亦須接種疫苗及檢測，惟未能公佈詳情，指具體細節及限制「都係嗰啲嘅啫」，且香港推行旅遊氣泡時有設立及處理熔斷機制經驗，相信能夠應付。

澳門衞生局長羅奕龍指，社會文化司歐陽瑜司長昨與本港政制及內地事務局局長及官員進行視像會議並達成初步共識，有條件豁免來自香港人士的醫學觀察，執行日期為香港連續28日沒本地確診個案，並會分階段開展，每一階段均設名額。他指因應豁免安排，將要求來往兩地人士接種疫苗，相關人士抵達澳門後，視乎逗留期間長短而需進行多次病毒檢測，全部呈陰性結果前需限制在社區內活動。此外，兩地亦會設立熔斷機制，倘疫情有變，兩地通關便利措施便會中止。

待廣東疫情穩定推來港易

至於讓廣東省非香港居民免檢疫入境的「來港易」，林鄭指港澳通行不會與之掛鈎，又指若非廣州早前出現確診個案，現已推出來港易，目前會待廣東疫情穩定再推行，並會與中央商討較大型人員往來政策，以恢復免檢或減少檢疫措施。