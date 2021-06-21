特區政府宣佈，將分兩期減少強制檢疫的日數，指如果已完成接種疫苗、抵港時病毒檢測呈陰性、抗體血清測試呈陽性，則酒店強制檢疫可減至7日，第一期只適用於香港居民。此措施一旦推出，有望令目前幾乎無法運作的旅遊業，以至離港與回港的探親、經商以至其他需要的出行，可以恢復一定程度的運作。

然而，問題的關鍵卻在於抗體測試。政府目前聲稱，抗體測試的形式仍需時去安排，而目前所暫定的，是抗體有效期為時3個月有效。這個有效期，以至究竟測到幾多抗體才屬有效，本身應該是一個科學問題，用林鄭月娥早前的說法：「市民應該以科學態度看待」。但眾所周知，目前香港甚麼都是政治問題，而關乎處理疫苗就更加是一個潛在的政治問題，一旦為了政治而不理科學，加上一連串不好運，那麼香港就隨時變成早前的台灣一樣，在防疫問題上出漏洞，而引致下一波的疫情大爆發。

早前有傳媒報道，香港大學公共衞生學院教育高本恩的團隊，跟進了100名接種者的抗體水平後，發現目前接種了復必泰疫苗者，其體內的抗體水平，遠高於接種科興的人。報道甚至引述，部份打了科興疫苗者，抗體水平低至無法驗出，因此有需要接種「加強劑」。這顯示了一個非常尷尬的問題，政府高層帶頭接種科興，可是如果不少科興接種者，都無法在抗體測試合格，最終帶來的政治後果又如何？這會否影響政府對抗體測試的態度？

這就是一個非常嚴重的問題──如果抗體測試嚴格，這當然令香港的抗疫問題安全了，又隨時可能令打了科興疫苗的人不合格；反之抗體測試寬鬆的話，則市民即使只有少量抗體，都可以合格，但抗疫能力就成疑，隨時成為引爆第五波感染的源頭。早前台灣的防疫問題出漏洞，既是因為防疫酒店，亦是因為不斷縮減本土航空公司機師的隔離日數，如今香港突然由21日隔離減少至7日，遠低於病毒的潛伏期，會否出現相同的漏洞？

當然更加玄妙的政治問題，就是當復必泰的表現明明比科興好，可是至今仍然未得到中國大陸的承認，於是不少要前往大陸者，都必須打科興；而由於抗體水平不及復必泰高，越多人打科興，香港就需要更高的整體人口打疫苗，才能達致群體免疫，究竟是要安全，還是要政治呢？

更加實際的問題，就是復必泰與其生產者BioNTech以至由美國生產的輝瑞疫苗，其宣稱的有效期由最短的六個月，以至最長的兩至三年；科興的有效期聲稱也有六個月，但目前港大的研究，以至早前科興董事長尹衞東自己說，可能要打第三針，去加強抗體，甚至正有試驗自行去「溝針」。問題來了，如果打完科興要溝打復必泰，為何不一開始就打復必泰？如果打完科興要「補」第三針的速度，快過復必泰，那麼政府不是要提供更多的社區中心，以至人手去補針嗎？長遠而言，為何要繼續打較低效率的科興呢？為何不是和新加坡一樣，主要接種mRNA疫苗，對個別對此疫苗敏感者，才接種科興呢？

早期滅活疫苗效用成疑

更嚴重的問題，即目前的病毒正在變種，早前政府專家許樹昌聲稱，科興與國藥的疫苗面對來自南非的Beta變種病毒時，抗體水平大跌七成，而面對令英國感染人數又急劇上升、來自印度的Delta變種時，其有效率更成疑。當變種病毒成為感染的主流，這些早期的滅活疫苗，能否帶來效用就成疑，如果純粹為了科學與安全，定出較高水平的抗體測試標準是必須，同時為了阻止第五波爆發，政府應集中呼籲市民接種產生較多抗體的mRNA疫苗，而不是只求表面數字，卻未必有足夠抗體的滅活疫苗。

林鄭月娥昨日仍然強調「最重要的工作是提升本地居民的接種率」，這種以高接種率就以為安全的假象，智利就是最好的反面教材──接近六成人口已接種疫苗、近八成接種科興，但每日新感染人數仍高達六、七千人，比起年初未接種疫苗時的三、四千高一倍。政府何時才會面對科學事實，集中資源去接種更有效的疫苗呢？

林忌

時事評論員