屯馬綫通車在即，土瓜灣、九龍城區巴士、小巴路線面臨大洗牌。運輸署早前向多個區議會提交文件，計劃半年內取消來往鑽石山及九龍站的九巴11號等4條路線。有專線小巴營辦商負責人料客量將大跌，批評運輸署未有如觀塘延綫等鐵路通車前，預先商討路線調整計劃，促開放更多新發展區供營辦商投標，開拓新客源。

經營來往土瓜灣至九龍站及又一城至黃埔的金匙有限公司車務營運總監陳志輝估計，兩線客量分別下跌70%及40至50%，預料需縮減班次。金匙去年成為「白武士」，接手又一城至黃埔的路線。

他坦言，至今只是在宣佈通車當日，與運輸署開了一次會，減班申請亦未獲批。他擔心，客量持續下跌，將步入該線前營辦商捷輝的後塵，「我幫完運輸署，但屯馬綫今次嚟，都係死。」他希望，運輸署可考慮讓他們將路線延長至啟德，並開放更多新發展區供營辦商投標，彌補流失客源。

運輸署未及早與業界商討縮班

另一經營來往何文田至尖沙嘴等4條路線的合發小巴負責人謝卓余則估計，通車後，紅磡至何文田的乘客將流失，客量料下跌20至30%。他計劃，縮減非繁忙時間班次，已向運輸署提交建議，「初步估減6部（小巴）」。他稱以往觀塘延綫通車一年前，運輸署已與營辦商討論整合計劃，惟是次則沒有，「好急，（運輸署）冇機會同我哋傾。」

公共小巴車主司機協進總會主席張漢華亦稱，逾百輛紅色小巴行駛土瓜灣至荃灣等4條路線，估計客量下跌40至50%，冀政府可開放更多禁區，吸納新客源。

街坊批當局漠視長者坐巴士需求

運輸署早前向多區區議會遞交文件，因部份路線與屯馬綫重叠，計劃通車後6個月內取消九巴11、286M、85B及85S線，而5C及15號線將會減班，相關資源分別調撥至5X及15X線，以提供全日服務。另外，專線小巴25A周日起（27日）則會延長至全日服務，並接駁至宋皇臺站。九巴曾表示，約40條巴士路線受影響。新巴城巴回應稱，會密切留意相關路線客量需求。

惟方案一出，引起不少居民反對，居於土瓜灣近30年的陳先生稱，取消11號特別影響長者，坦言地鐵不能覆蓋部份巴士途經的地點，促政府保留巴士線，「老人家坐巴士有優勢，佢哋唔使行咁多。」

至於為何不在正式宣佈通車前，先與小巴營辦商討重組方案，運輸署沒有正面回應，僅稱依照署方早前發出區議會文件，按實際乘客需求落實或修訂調整方案。

記者李思潁、陸清暐

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