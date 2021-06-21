消防處本月推出「AED 睇得到 用得到」計劃，除在全港超過100間消防局和救護站外放置以「任何仁」機箱設計的心臟除顫器（AED），供公眾隨時使用，超過600架消防處車輛亦會配備AED，未來亦會逐步在所有後援車輛增設AED。

消防處又留意到，不少機構已購置AED，但公眾未必得知其位置，所以今次計劃亦設立「AED搵得到」網上平台，鼓勵機構登記AED位置。參與機構會獲發相同設計的「任何仁」AED機箱，方便市民找到AED以助急救。

消防處高級救護主任（社區應急準備）區兆銘表示，平台只須普通上網就看到，毋須下載手機應用程式，現時已有20個政府部門或公私營機構參加，已登記AED位置超過900個。

高級救護主任（社區應急準備）王榮熾則指，香港每年有約6,000宗心臟驟停事故發生，但若3分鐘內使用AED施救，存活率可超過70%。他又提到丹麥球星艾歷臣早前在球賽突然倒下，指即使一直接受專業足球訓練和醫生檢測的職業球員，都會出現心臟驟停，反映心臟驟停隨時隨地都可能我們身邊發生。

王榮熾補充，過往傾向市民經訓練後才使用AED，但隨着AED設計上有所改良，市民只需要按指示，如語音或圖像，都可以正確使用。據了解，一部AED售價約為12,000元左右，除非出現故障提示，否則擺放3至5年也無問題。

而部份市民或擔心，一旦施救不果或要承擔法律責任，但王稱市民只需要根據常識和相關指示，真心誠意參與拯救，「被人申索或成功申索的機會並不大」。

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