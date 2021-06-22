屯馬綫將在周日（27日）通車，鐵路網絡進入九龍城、土瓜灣舊區，勢掀起區內加租潮。土瓜灣北帝街開業3年的上海菜食肆大川滬，因業主以引入新景象、新品牌為由，不願續租，該店只能營業至下月底，成為鐵路下的犧牲品。大川滬總經理文小姐指，該店是老闆及十多位員工苦心經營的心血，捱過社會運動、疫情，卻敵不過新鐵路，坦言最不捨街坊、小店間人情味，盼望「有緣再會」。

記者 李思潁

4月突接獲業主通知不再續租

北帝街食肆林立，談到開業原因，文小姐憶起，當時曾來到土瓜灣，深被社區文化吸引，加上憧憬鐵路通車帶來人流等發展潛力，故與業主簽訂3年固定合約。她指，原定今年傾新租約，惟4月突然接獲業主通知，以引入新景象、品牌為由，不願再續租。

她續說，當時曾向業主提岀加租、重新裝修，甚至改變售賣食物種類等，惟一一被業主所拒。她稱，業主最終將舖位租予超市，並要求他們拆除所有裝修，包括數月前才更換的冷氣機等。她形容，業主的決定令其血本無歸，損失至少60萬元，不禁反問：「你話新景象、新品牌，難道呢啲（超市）係新景象咩 ？」

「個個街坊都問我哋點解要走」

店舖營業時間是由早上7時營業至凌晨1時，每周開足7日。她指，早與街坊建立深厚感情，笑言該店成為熟客飯堂，「每個街坊都唔捨得，個個都問（我哋）點解要走。」她坦言，最不捨亦是一班員工及街坊，當回想以往經營的一點一滴，她眼泛淚光，哽咽道：「我真係好唔捨得街坊。」

至於會否在附近另覓新舖位，她預料，區內租金會不斷上升，坦言小店經營只會越來越困難。她慨嘆，「瘦田無人耕，耕開有人爭」，盼有日與街坊有緣再會。

商戶憂通車後業主大幅加租

即使選擇繼續區內經營，不少店舖負責人均擔心租金大幅上升。鄰近宋皇臺站、九龍城侯王道開業9年的東星餐廳負責人衛太表示，九龍城屬舊區，主要做街坊生意，「平時做學生嘅生意，好少人嚟行街。」

她表示，明年需商討新合約，憂通車後，業主誤以為九龍城會變旺角而大幅加租，「疫情已經好大影響，啲客話仲捱得住已經好難得，如果再加租，我哋決定唔做。」被問到若須結業會否感可惜，她坦言無辦法，「咁我哋一定想繼續做落去，因為同啲街坊好熟，九龍城係好有人情味。」

另一土瓜灣譚公道開業3年的Prime‘s Kitchen負責人阿威雖認為日後交通更方便，有利擴闊客源，惟擔心舖租因而上升，「希望業主唔好咁衰，呢兩年都好辛苦（經營）。」

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