【本報訊】本港連續兩周本地零確診，港府宣佈放寬新一輪社交距離措施，惟當中大部份放寬安排均以接種疫苗為條件，包括只放寬員工必須接種疫苗的C和D類食肆入座率；毋須打針的A、B類食肆則維持現狀。有B類食肆負責人不滿政府「明益」要打針的食肆，質疑變相逼打針。

新一輪社交距離措施本周四生效，食衞局長陳肇始表示，餐飲業務處所會維持現行四類運作模式，員工最少打一針疫苗的C類餐廳，人數上限由入座率一半提升至75%。為鼓勵更多餐飲處所採用D類模式，即所有員工已接種兩針並已過14天，當局會將D類食肆入座上限由現時的75%上調至100%，每枱人數上限更放寬至12人；宴會人數上限放寬至180人，每枱或宴會參與者必須打針的人數，亦由現時100%降低至三分二。A、B類食肆模式則維持不變。

酒吧每枱四位 派對房准八人

此外，酒吧、夜總會每枱人數上限放寬至四人。派對房間、卡啦OK每間房或每枱人數上限上調至八人，麻雀館人數上限亦會放寬。

陳肇始指，政府會向餐飲、酒吧、夜店、派對房間、卡啦OK五類處所提供多類運作模式，如員工已接種兩針疫苗並已過14天，可進一步放寬每枱或每房人數上限、顧客總數或開放時間。餐飲業務處所可舉行現場表演，惟表演者必須接種首針疫苗，並遵守戴口罩等措施。主題樂園的表演者如已打針，在戶外表演時毋須戴口罩。

泳池人數上限可放寬至容量一半，員工和泳客若已接種疫苗，均可再放寬人數上限。

健身中心方面，如訓練小組房間所有成員已完成接種，且保持足夠距離，可以毋須戴口罩做運動。如教練因健康理由未能打針，則必須戴口罩，有關安排同時適用於各展覽場地、酒店、私人會所的相關設施。浴室、戲院和四人限聚令則不獲放寬。

店主：唔會逼員工打針

屬於B類食肆的中環「何蘭正」酒吧餐廳負責人阿偉對未能延長營業時間感到不滿，「明益C、D類食肆，叫人打針！」他指目前僅營業至晚上10時，嚴重影響生意額，「差好遠！10點啲人都唔捨得走」。他期望再過兩周後，當局可延長B類食肆的營業時間，惟強調不會強迫員工打針換取生意額。

稻苗學會會長、叙福樓集團主席及行政總裁黃傑龍指，今次放寬社交距離措施給予業界清晰訊息，「疫苗係終極對付疫情嘅工具，如果唔打疫苗，冇得再放寬」。他認為業界須思考如何面對。叙福樓集團旗下僅有一間C類食肆，他強調所有員工都是自願打針，而沒有打針的員工亦願意調到其他分店。

對於政府放寬宴會人數，黃指業界需花時間摸索，他解釋，若宴會邀請者事先沒有逐一詢問來賓有否打針，待他們到達處所時始發現打針人數不夠三分二，屆時或引起不便。

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