「天快亮還尿床一泡」近日成了中國網絡的熱語。這是中國哲學家馮友蘭的妻子對丈夫晚節不保的評述，再度熱傳是因為知名歷史學者葛劍雄發表「歷史就是維護當代政治、政權合法性」的言論，也引爆學者是否要「跪着搞學術研究」的爭辯。古今中外，學者名人面對強權時，在天快亮時還在床上尿一泡的不乏其人，而堅守良知的也大有人在，香港豈會例外？

輿論圈譏名學者諂媚當局

葛劍雄曾任復旦大學歷史地理研究所所長、圖書館館長，也曾任全國政協常委，因敢言而有葛大炮之稱。近日傳出的片段顯示，他年初在一個講座上強調，「任何國家、政黨、群體講的歷史都是為了加強自己的政治合法性，是不容質疑，更不許否定的」，習近平一再嚴厲地批判歷史虛無主義，是「因為歷史維護了共產黨的政治合法性」。他更說：「我們的歷史是要維護中國共產黨的政治合法性。」這些言論在中共建黨百年之際被熱炒，輿論圈不少人譏諷他諂媚當局，也有人引用「天快亮還尿床一泡」諷刺他。

被妻子挖苦的馮友蘭，在中國哲學界地位甚高。中國哲學界曾有一個說法，指中國近百年有一個半哲學家，一個是馮友蘭，半個是胡適。文化大革命後期，馮友蘭加入「四人幫」的寫作班子，還在《光明日報》發表《詠史》詩25首，其中「則天敢於作皇帝，亘古中華一女雄」等詩句被指是向江青獻媚。孰知，四人幫很快就倒台了。馮妻的評述生動地反映了馮友蘭的尷尬，一度廣為流傳。

相對於馮友蘭、葛劍雄被指晚節不保，被譽為「國寶級」大師的敦煌學、古文獻學專家王重民，寧死不說假話的氣節，自然備受尊崇。王重民曾擔任北京大學圖書館學系系主任，文革被關在牛棚時，曾用粗糙手紙寫思想彙報以示不滿，結果遭造反派拳打腳踢。1975年4月，王重民拒絕為北大、清華急於用作鬥爭工具的《史評綱要》背書，堅持那是贋本，結果遭批鬥。他沒有在天快亮時尿床一泡，而是以死明志，在頤和園長廊自縊身亡。

經受良知拷問莫貽笑歷史

面對強權，知識分子也好，社會名流也好，必然出現分化，出現不同的選擇，這種情形並不只發生在中國的文革期間。德國納粹當政時期，著名哲學家雅斯貝爾斯與海德格爾就選擇了不同的道路。前者始終不屈服、不合作，甚至常常把準備用於自殺的毒藥丸帶在身邊，被稱為「黑暗時代的良知」；後者則帶領960個教授，宣誓支持希特拉和效忠納粹政權，被稱為「使德國學術界的光榮歷史蒙受污辱的出賣靈魂的景象」。

網友「玖奌」在點評雅斯貝爾斯與海德格爾的差異時指出：「德國之所以一步步地墮入深淵，並不是沒有人發現納粹的罪惡，而是大家在納粹邪惡昭彰的時候選擇了苟活，然後一步一步地走到了『人不像人』的地步。」雅斯貝爾斯一針見血地指出：「你以為的苟且，其實是罪惡的幫兇。」

無論是中國的文化大革命時期，還是德國的納粹當政時期，都是人類文明史上的黑暗時代。然而，黑暗總有過去的時候，人類終將回歸文明。因此，無論是知識分子、傳媒工作者，還是政治人物、豪商巨賈，身處那樣的時代，都應經受起智慧、良知的拷問，切莫天快亮了還尿一泡在床上，貽笑歷史。

李平

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