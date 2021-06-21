【本報訊】確診變種病毒的印裔男與其菲裔女友涉虛報和隱瞞資料，導致病毒擴散，早前被落案起訴。兩人昨天認罪。控方案情指男被告為零號病人，在柴灣興華二邨的群聚聚會感染11人。男被告求情指不想家人被查問才隱瞞行蹤，女被告則感後悔，並向港人致歉。

還柙候判 男被告傳染11人

主任裁判官嚴舜儀將兩名被告收柙至7月5日，待索取背景報告後始判刑。印度裔男被告Mohamed Rizvi Syed（30歲）被控一項向獲授權人員提供任何在要項上屬虛假的資料罪，其菲律賓裔女友Victoria Marie Alcaide Guadiz（31歲）則被控一項未有向獲授權人員提供資料罪。

案情指男被告今年3月從杜拜抵港，隔離完畢後，4月16日確診感染變種病毒，他報稱期間一直居於女被告住所。其後男被告進一步謊稱曾有兩日外出，但沒參與任何聚會，及後才披露曾到大嶼山塘福村、東薈城、愉景灣等地，並承認曾在興華二邨參與聚會。女被告接受查詢時得悉男被告的病毒測試呈陽性反應後，立即表示不認識對方並收線。

控方指男被告為零號病人，曾在聚會中感染多達11人。辯方求情指女被告感非常後悔，願意負上全責，向港人致歉，而男被告隱瞞行蹤只因為不希望家人被查問。

案件編號：KCCC1302/21