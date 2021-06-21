【本報訊】港府昨日宣佈周四起大幅放寬宗教聚會、婚禮、周年會議等活動人數的限制，又表明7.1慶祝活動亦可獲受惠於放寬措施，惟維持四人的限聚令。特首林鄭月娥否認相關決定是針對遊行示威，但承認防疫措施判斷並非「絕對科學」，純粹由特區政府決定。民陣臨時召集人鍾松輝批評有關做法犯駁，認為限聚令已淪為否決遊行申請的藉口，坦言政府目的「昭然若揭、司馬昭之心」。

林鄭月娥昨日稱，會修訂《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（599G）下的部份措施，包括宗教聚會由場所人數上限三成放寬至五成；不設食物供應的婚禮及股東周年會議人數限制則由原先20人，增至處所容量一半。若以上三類聚會的三分之二出席人士均已接種第一劑疫苗，可放寬至場所可容納人數的100%。至於本地團若滿足三分之二團友已接種首劑疫苗的要求，人數亦可由30人放寬至100人。

認非「絕對科學」

林鄭月娥又稱，臨近7.1，不同的慶祝活動以至粵港澳大灣區、「一帶一路」座談會均會在酒店及會展舉行，若有關活動不設飲食亦可獲放寬人數，但明言四人限聚令將會維持。

她否認是針對遊行示威，認為限聚令要以疫苗接種為基礎，亦須考慮活動的傳播風險，以及負責人有沒有能力掌控場面，「大家成日以為599G係講遊行，其實唔係，係講緊聚會。而喺室外進行聚會亦都唔單止示威、上街遊行，每個周末周日，大家都見全港好多地方都有聚會，呢啲聚會都係令到我哋好擔心」。

林鄭又強調，過往所有防疫措施的判斷均由政府決定，「咩時候鬆咩時候緊唔係絕對科學，亦都唔係有方程式話一定係咁樣做，都係涉及一個以最大公眾利益為考慮而作出判斷」，又表示「呢個係特區政府嘅判斷，唔係專家嘅判斷，由始至終，所有專家都係我哋嘅顧問，係畀意見我哋，幫我哋做嘢。」

民陣臨時召集人鍾松輝認為港府放寬部份聚會人數，卻維持四人限聚令的做法犯駁，指現時「一街都係人」，反問為何巴士不限四人才可以乘搭，形容港府目的「昭然若揭、司馬昭之心」。他又相信，即使政府未來放寬限聚令至100人，亦會繼續以防疫為由拒批遊行申請。

對於有條件地放寬本地團人數，旅遊業促進會總幹事崔定邦指「有好過冇」，但舉例昨日其旅行社舉辦的本地團僅有兩成多團友已接種疫苗，認為執行上要湊到至少三分之二團員打針有一定難度，但會靈活應對，若未能成團亦可再分拆至30人一團。