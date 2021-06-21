【本報訊】電子消費券下月4日起接受登記，8月14日截止，多名市民昨早致電香港電台節目批評登記程序複雜且限制甚多。市民廖女士質疑財政司長陳茂波在洗手間構思政策，「啲錢好似一萬蚊咁過去（戶口）咪好囉，後生有智能電話就識啫，幾十歲人唔識，冇智能電話，佢直頭喺廁所諗㗎」。主持人引述政府說法，稱以消費券取代現金派發是避免市民儲起而無消費，她即時反駁：「（款項）都要使㗎啦，唔係五萬係5,000咋。」

最早8月1日可領第一期

市民陳女士則斥政府「七國咁亂」，「派5,000蚊好似派幾十萬咁」，表示香港人做事理應簡單快捷，「限聚令咁係咁樣製造混亂，根本好簡單啊婆都識諗啦」。陳先生則促請政府在港鐵站設置消費券登記站協助市民。

財政司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲表示，根據去年現金發放計劃的經驗，大部份市民在計劃展開初期已完成登記，相信六星期已足夠，市民最早8月1日可領取第一期儲值額；書面登記涉及較多人手工序，處理時間會較長，9月1日起才會發放第一期金額。

對於有商戶聲稱可收取手續費替顧客套現八達通的消費券，王學玲提醒私下買賣消費券對雙方都有風險，營辦商亦會監察交易紀錄，發現不尋常或故意合謀套現會通知當局，或將商戶列入黑名單，不可再參加消費券計劃，甚至交由執法機構跟進。

八達通卡有限公司營業及市務總監李玉兒指，若市民持自動增值的八達通卡，以八達通登記消費券後毋須停止自動增值。被問及為何只有八達通需分三期發放款項，李沒有正面回應，僅稱八達通用途廣泛，相信可吸引市民透過八達通登記消費券。