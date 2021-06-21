台灣駐港辦事處七名員工因不願簽署「一個中國承諾書」，簽證不獲續期，代理處長林振宙等七名人員前日返台，陸委會主委邱太三昨召開記者會，批評港府矮化台灣，無理打壓，令港台關係倒退。陸委會指，對香港服務暫時仍會維持。

邱太三在記者會上表示，港府以一中承諾書矮化台灣，台灣政府絕不接受。邱太三又指台灣駐港的台北經濟文化辦事處人員被刁難，「再次顯示一國兩制名存實亡」。邱又稱，「中共跟港府事事算計，是破壞我台港關係的始作俑者」，又指國際社會應保持警惕，堅守亞洲的政治防線。

斥港政治報復

邱太三指，台灣聲援香港的民主自由，不該成為政治打壓的藉口，但台灣從未介入香港事務，不該以此作藉口報復台灣。台灣會堅守崗位，即使情勢嚴峻，仍會信守承諾，辦事處的業務與運作方式，相關部門也會支援。

業務調整方面，邱太三指，將會繼續提供為護照補領收件與發件的手續，而港人到台居留將維持不變，停留可以透過雲端系統申辦，居留要臨櫃辦理。至於台商急難救助、觀光交流、文化交流不變，會委託民間團隊協助，也會持續督導海外招生聯合委員會，簡化招生程序，建立雲端報名機制協助在台港生。金融合作也會繼續辦理。

台灣立法委員林昶佐提醒，台灣人未來在香港無論是工作或求學，將面臨更多未知風險。不過邱太三說不會呼籲台人不要赴港，台灣跟香港民眾多多交流，包括觀光經貿文化交流，有助彼此了解，但香港情勢有很大變化，會提供香港各項資訊供參考。他又對北京當局表示，如果不斷派軍機騷擾台灣，或是打壓台灣參與國際組織，兩岸關係不單不會春暖花開，更會延長冰凍。

台灣總統府昨再強調，台方駐港人員不可能簽一中承諾書。對於陸委會昨說法，港府政府發言人回應稱，台方近年多次粗暴干預香港事務，對港台關係造成無可彌補的傷害，責任全在台方。國民黨昨指，港台以及兩岸關係倒退，將對台人赴港與港台經貿交流產生不良影響，呼籲民進黨政府與港府珍惜得來不易的成果，透過談判或第三方斡旋解決問題。

商業電台昨報道，有市民表示擔心辦事處日後會關閉，不能到台灣探望兒子，特意提早去辦證。亦有人表示辦事處大部份職員都是港人，未見服務受太大影響。

中央社/台灣蘋果新聞網