【本報訊】最大的公立醫院醫生工會、公共醫療醫生協會（PDA）本月中換屆。接任成為新主席的屯門醫院婦產科副顧問醫生凌霄志接受訪問時承認，工會在「圍城之下」殘喘，只能無奈接受「肉隨砧板上」的現實，包括海外港人醫生將會免試回流、國安法下工會隨時會被取締等。但他承諾「在這個做醫生越嚟越辛苦的年代」，即使可做的很有限，工會也要做個稱職的精神支柱。

「仲有人為大家行出嚟」

反修例運動那年，凌霄志擔任屯門醫院醫生協會會長。10月4日，便衣警在元朗槍傷一名14歲少年，送屯院救治不久，大批防暴警衝入醫院大堂持槍戒備。翌早，他代表醫生向院長表達意見，「其實（警察）從來都有途徑喺醫院搵人，當傷者接受咗治療後，佢唔會自己走到出醫院，到時可以正當途徑落口供」。醫管局事後也向警方表示關注事件。經此一役，他認為大時代下，做醫生除了治病，「出嚟講嘢依舊係好需要」，去年決定加入PDA執委會。國安法來臨後，他決定去馬接替馬仲儀任會長。

凌形容香港越來越複雜、問題增加但解決方法不斷減少，工會也隨時面臨被執政者以國安法「清算」的危機。但他認為這不代表PDA「認低威」或淪為「福利莊」，「2019年後嘅香港，基本上大家日常生活所有嘢，都係要諗一諗國安法㗎喇，都唔係淨係話工會工作入面⋯⋯（但）我覺得做工會其中一樣嘢係stand for justice，呢個係唔會褪後嘅嘢，咁當然喺國安法下，大家都係要遵從法律，亦都係要小心行事⋯⋯可以講係見步行步。」

他認為即使紅線再多，PDA也有價值存在，「即係話畀大家知，仲係有同事願意行出嚟，願意stand for大家。實際上我唔期望可做到乜驚天地嘅事情，但係我覺得仲有人為大家行出嚟，（對我亦）係一個好大嘅精神支持⋯⋯特別是FDU（前線醫生聯盟）可能會結束，當然我唔想係咁，如果發生咗，PDA就更重要。」