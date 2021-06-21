【本報訊】「做到最後，希望星期六嘅報紙有我張相」。任職七年的《蘋果日報》攝影記者H（化名）決定本周五銷假上班，希望堅守到最後。他憶起曾到內地採訪烏坎村事件，受盡村民保護，「佢哋好想記者繼續幫佢哋，因為內地冇媒體會幫佢哋」。未料當天境況在香港重演，擔心日後再無媒體願意做敏感新聞，「邊個夠膽畀錢去做？」

周五原放假的攝記H聞得周五或是最後工作日，馬上取消休假，「做到最後，希望星期六嘅報紙有我張相，有我嘅byline」。公司被凍資拖死，他極不甘心，「今日係因為個政府做嘅決定……又未判，又未審，但同事要出糧……合理咩件事？」

「《蘋果》生涯無悔」

他續指《蘋果》新聞自由空間很大，「公司唔會怕敏感，佢會放手畀你做」。曾於菲律賓完成鄧龍威事件報道後，堅持留低拍攝涉毒人士被當局擊斃情況，公司亦願配合。採訪烏坎村事件最難忘除屬無證採訪，亦在村民保護下經小路入村，「有30個人跟住，保護你，佢哋好想記者繼續幫佢哋手，因為內地冇媒體會幫佢哋」。《蘋果》若消失，社會就只剩一把聲音，「台灣大選都仲會去做，烏坎呢？邊個夠膽畀錢去做？有條紅線，寫完烏坎，會唔會顛覆國家？」

任職三年的年輕女記者CC（化名）表示，雖早有心理準備，但聽見消息仍感沉重和不開心。她指經歷反送中運動、國安法，以及老闆、高層被補，仍然留守的原因是跟同事均相信新聞自由和真相的價值。反送中期間以記者的身份報道真相，讓香港人了解抗爭者一面的故事，自覺崗位任重和難得，自言《蘋果》生涯無悔，並希望在獄中的老闆和還柙的高層保重。