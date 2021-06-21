【圍蘋取暖】

歡迎張劍虹、羅偉光的朋友、壹傳媒員工、讀者投稿，為二人送暖。

【張生，對不起！】

「我們是公司中最樂觀的人，相信《蘋果》能度過7.1，

並相約過埋7.1後行山，但結果.......」

你記不記得2016年堅哥榮休時，《蘋果》同仁特別為堅哥舉辦盛大的歡送儀式，作為接任者的你，見到這溫馨的畫面，個個同事對堅哥依依不捨，你笑着對我說：「美紅，下次我退休時，你都要幫我搞（歡送儀式）。」我說：「好。」結果……

2011年，人稱「沙膽虹」的你突然空降《蘋果》任總編輯，很多同事對「沙膽虹」三個字「聞風喪膽」，擔心你入主《蘋果》後會大開殺戒。果然言中。

2005年，我因《蘋果》要搞中國經貿版隻身回巢；此前沒聽聞「沙膽虹」三個字，也不認識你，因此特意上網查看你的背景，果然「名不虛傳」。我抱着做好自己做好新聞，「大不了被炒」的態度工作。結果，有幸和你共事至今。貴為公司最高領導層，我相信兼肯定你是全港傳媒眾管理層中，唯一最沒架子、最關心、最體恤員工的管理層。

近年，公司多個同事健康出現問題，先後患癌，其中不少是基層員工，好多都是你不認識，但你會自己或通過公司向員工或其家庭，提供各項支援和資金援助外，亦會邀請我一起到醫院或同事家中探望。去年，有已屆退休之齡的同事不幸患癌四期，你指示他不用退休，糧照出，好好養病外，我倆還一起到他家中探望，同事萬分感激的同時，堅持辭職，說不想拖累公司，但你一句「你拖累不到公司」作回應。還有早年，阿敏（副社長陳沛敏）病了，你特意由美孚去港島買粥，然後大家一起去她家探望。你不時問我同事的康復情況，同事有大病，你不是介紹這個醫生，就是那個醫生。在香港，哪有你這樣的上司！

上周四（17日）一早，聽到你和公司其他四名高層被拘捕的消息後，我不再存任何幻想，看來我們太天真了！我們是公司中最樂觀的人，相信《蘋果》能度過7.1，並相約過埋7.1後行山，但結果.......

你常跟我說，不會離開香港，不會......說做人要有擔當，見步行步，一切交上天安排。我相信你能捱過這場風浪，記得每早繼續站樁呀，好好鍛煉身體。等你。

《蘋果》中國組主管蔣美紅

【不想痛苦地為你驕傲】

「有行家問我點解你落囚車唔望鏡頭，

我知道你係特登的，

你不想我們看到你痛苦。」

羅偉光：

「放工唔使一齊放吓嘛？」18年前第一天上班，你是我鄰居，你作為大將長返夜，小薯如我有次也坐12點2車，起身問你一唔一齊走，你咁樣答。年輕時已多愁善感的我覺得好受傷，「乜呢間公司啲人原來咁冷漠」，我以為蘋果人就咁，初來埗到的我，以為你代表了所有蘋果人。

後來我們常常散步，來來回回走了很長的路，多數是我喋喋不休發表偉論，偶然幾次是你委屈哽咽。每次升職我都為你高興，直到升老總那次，「我係咪應該恭喜你？」我問，你戰戰兢兢說，其實你都好驚，解釋一輪只是陰差陽錯才升到這個位置，惟有盡量做，我哋一齊笑，「都唔使驚嘅，咪做幾年囉，呢度做老總都做唔長㗎啦。」

踏入2021年，我和幾位同事不約而同勸你離開，你話唔得，「我放低封信有幾難，但我𠵱家辭職《蘋果》就會散」，「你都黐線嘅，《蘋果》咁易散㗎咩，份報紙又唔係你嘅，你可唔可以諗多啲你自己」，連續幾個月，我死纏難打喃嘸佬上身，一有位就入，「你份人工唔包㗎嘛」，你應該因為諗唔到理由打發我，開始講埋啲你條命唔會坐監，一路講講講，講到最後幾次你終於講，至少要等到黎生單案完咗先會走。

「咁即係幾時？」你𠵱𠵱哦哦，沒有確實答案，「等黎生單案完咗你都坐埋監啦。」

在挽留會議上，幾位同事輪流發言，我本來想好了台詞，但說完第一句「我唔想你坐監呀」就開始大哭，你除下眼鏡也一起哭了起來，談起你已經跟家人安排好生活，說到公司給你機會做這個崗位是一種榮譽，不能危險來到拍拍籮柚就走人，我因為太激動，一句都聽唔入耳，最終我走了，你卻留了下來。

Last day那晚，你代表公司參與完一個涉及法律糾紛的場合，鬆一口氣，晚飯點了紅酒，我見有機會又開始疲勞轟炸，把你所有屋企人搬晒出嚟，「其實你走冇人怪你㗎，怪你嗰啲人都唔重要啦，最緊要係你可以留喺重要嘅人身邊吖嘛。」那晚很熱，剛好月圓，前面的路人拍月亮，你深深嘆口氣，答應會好好考慮，還跟我勾手指尾。

有行家問我點解你落囚車唔望鏡頭，我知道你係特登的，你不想我們看到你痛苦，正如你說，每次探完黎生、每次跟他通信，都非常難受。你就是這樣的人，把一切都藏得很深。

你不是英雄，英雄太沉重，每個上台階都危機四伏。從今以後，請不要也不用代表《蘋果》，我是自私唔為大局着想廢柴垃圾散水黨，我說過永遠不會尊重你這個決定，我說過不想痛苦地為你感到驕傲，我是認真的。

我們還會再見，此前，大家都要學習適應新世界，這個暫時沒有你的地方。日子很長，好好保重，不用刻意減肥，回來我們應該不需要一起下班，可以輕鬆自由地在動物園散步吧。

十文

【願那聲音能穿破囚車】

羅偉光從來不是我最喜愛的上司，甚至，可能談不上喜愛。但那天在庭內，眼前站在被告欄內的人，彷彿不久前才在辦公室走廊碰面，此時卻只能隔着玻璃和口罩，盡力用手勢、眼神、點頭溝通，看到他時而搖頭，時而低頭，間中打出OK手勢，好像累透又要強裝鎮定地回應大家的打氣。看見這樣的他，原來會如此心痛。

同事都說他平易近人，我們不算熟，但作為管理層，在疫情前同事仍聚在一起開大食會的年代，舊相中不時看到他的身影，默默擠在人群中。舊照中他笑得開懷，想起如今困在熱透牢房的他，格外難受。

在只有更荒謬的2021年6月，庭內，是從沒想像過會發生在今天香港的荒誕；庭外，是半句加油打氣都容不下的專橫，籠內籠外，其實都是囚牢。但至少，我們仍有聲嘶力竭的能力，願那聲音能穿破囚車，讓你聽得見，縱使多微弱都好，願你不會感到孤單。（節錄）

靜態組記者鍾雅宜

【處女座老總】

國安處500警搜蘋果，一輪翻箱倒篋，羅總間房，主機被拆走，文件櫃打開，空空落落，但其實他的房，本來就如此。彷彿隨時可以起身，拿起背包就走。

「我係典型處女座。」他解釋，又說自己有選擇困難，賜題時一賜就3條，「幾個組合，你組合吓」。

很多同事分享過跟羅總tea的經歷，我那次呢，正值《蘋果》大規模辭職潮。說到去年8月10日，200警搜蘋，他一夫當關。每提起這件事，他都面紅。他說出事那天比平時早返工，因為一個原因。「我唔想警察上屋企拉我，嚇親阿媽同老婆。」然而，6月17日清晨，羅總卻是在家中被警察帶走。

6月19日，星期六。西九裁判法院。送車那條路，很熟，因為那張相。相中在跑的是羅，送的是黎智英。他一邊跑一邊揮手，路旁樹蔭正濃，陽光正好。我踏上這條路，送的卻是張生跟羅總。

庭上的羅總，離我很遠，神情繃緊，有時暗暗搖頭。不准保釋，兩人被押返荔枝角，張生回頭望向山頂上攝影師的鏡頭，羅沒有。

大樹默然，陽光還是灑得一頭一臉。

「早收工！」回到公司，熟悉的環境，不會見到那熟悉的身影。羅總的房，熄了燈。一列高層房，一間一間漸次熄了燈。（節錄）

即時新聞編輯吳佩思