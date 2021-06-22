監警會今日（22日）與警方舉行例行會議。接替前主席梁定邦、新任監警會主席王沛詩於今個月1日履新，今日首次在會後與傳媒見面，惟她讀完5分鐘開場白後隨即轉身離開，未有回應任何傳媒提問。監警會成員陳錦榮解釋指，因主席有預先安排，今日未有時間會見傳媒，但強調她尊重與傳媒的交流機會，「係有心去做」。

監警會新主席王沛詩於例行會議後會見傳媒，她在開場白中指，自己很高興回歸監警會，強調在任內會履行主席機責，承諾如有個別警員有過失，不論職級、職位都必定會指出，但相反如有人作出失實的假投訴，她亦會保護維持治安的警員，令他們免受惡意攻擊，「還佢哋一個公道」。

王沛詩在讀完開場白後隨即離開，未有回應任何傳媒追問。陳錦榮事後被傳媒追問，包括質疑主席首次露面即退席，如何重建市民對監警會的信心，他回應時多次強調，主席尊重與傳媒的交流機會，如有時間一定樂意溝通。

涉反修例投訴 74人無法追查

投訴數字方面，與反修例事件有關的投訴個案，截至今年5月31日，共有1,948宗，涉及9,139名投訴人，當中有617宗被列為須匯報投訴，涉及671名投訴人。須匯報投訴中，以錄得190宗的「行為不當」佔數最多，其次是「疏忽職守」110宗，以及「毆打」122宗。警方已聯絡540投訴人，其中有185人選擇全面調查，152人撤回投訴，以及有74人被列為無法追查。

此外，警察投訴課於2021年首5個月共接獲517宗須匯報投訴，比去年同期增加39宗，當中有1宗涉及反修例事件。須匯報投訴中接獲最多的為「疏忽職守」，有294宗投訴，其次是189宗「行為不當、態度欠佳、粗言穢語」，以及23宗「毆打」。

至於監警會於審視報告向警方提出的52項建議，保安局局長成立的專責小組，已於今年5月向特首提交第四份進度報告。最新報告涉及6項已完成的建議，包括第17、22、23、44、41及49項，以及5項取得主要進展的建議，包括第8、14、36、37及40項，連同早前已完成的建議，警方目前已完成32項建議。

警方：疫情兼「黑暴」加劇違泊

此外，警方亦在會上介紹最新執法應用科技。西九龍總區交通部執行及管制組警司劉達輝展示一張「雙重泊車（Double Parking）」的照片，指因2019年「黑暴」及2020年疫情，警方須投放大量資源處理事件，致違泊問題日益嚴重。

警方於2020年錄得逾45萬宗交通阻塞報案，比去年度上升約44%，劉達輝指，近日警方加入「流動錄影執法」，警員會手持攝錄機，在警車上或步行拍攝違泊情況，行動中毋須在現場執法，影片中亦會拍攝整條街道，不會出現「告我唔告你」的情況，以減少警民衝突機會。他又指，有關影片會拍攝到司機樣貌，並列作證據處理，涉案人士可要求翻查。

交通管理組警司聶凱鵾指，警方亦引入了「電子定額罰款通知書先導計劃」，警方可使用應用程式輸入資料、或以QR Code讀取車輛及駕駛執照的資料，並即場列印「牛肉乾」，令執法程序由原本的15至30分鐘，縮至約5至10分鐘。

至於早前引起爭議的「行咇易」，行動部第四代指揮及控制通訊系統特別職務隊署理警司丘凱恩指，以往警員截查時須「call台」通報資料，但引入「行咇易Beat App」應用程式後，警方可以智能電話讀取身份證、各國護照上的文字資料，令截查時間由4分鐘縮至1分鐘。丘指，截至2021年5月，約有1,200名警員使用新程式，並計劃於8月擴展至3,000人。她又表示，安裝有關程式的智能電話刻有鐳射刻印，而截查資料亦不會被儲存，強調資料安全受到保障。

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