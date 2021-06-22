港人身份認同一直受社會事件所影響。香港民意研究所（香港民研）今日（22日）公佈半年一度的香港市民身份認同調查結果。逾千名受訪者中，「香港人」的評分雖然在「認同感」、「重要性」分類中續居於首位，但分數有所下跌。另外，有44%受訪者自稱是「香港人」，自稱為「中國人」比率則為13%。

香港民意研究所今日公佈香港市民身份認同調查結果。調查成功訪問到1,008位18歲以上香港居民，要求他們按0至10分（0分為最低，10分為最高）評價「香港人」、「亞洲人」、「世界公民」、「中華民族一分子」、「中國人」和「中華人民共和國國民」的「認同感」及「重要性」。結果發現，受訪者對「香港人」的「認同感」之評價分別為7.78分，分數雖繼續排在各分類之冠，但分數比2020年12月同類調查下跌近0.5分，亦是19年6月以來首次跌穿8分。而受訪者則認為「香港人」的「重要性」為7.8分，較上次調查微跌0.09分。

反修例後港人身份認同首跌穿8分

至於3個中國人身份分類中，受訪者對「中華民族一分子」的「認同感」及「重要性」評價，均高於「中國人」及「中華人民共和國國民」，分別達6.44分及6.01分，但兩個分數均較上次調查跌0.29分。而受訪者評價「中華人民共和國國民 」的「認同感」及「重要性」均較其餘者兩者低，僅為5.3分及5.08分，但是次調查之「認同感」分數，則較上次調查增加0.14分。

調查亦有要求市民在「香港人」、「中國人」、「香港的中國人」和「中國的香港人」四者中選擇自己最認同的身份。結果發現，自稱為「香港人」的受訪者比率為44%，與上次調查相同。自稱為「中國人」的受訪者比率則為13%，較上次調查下跌2個百分點。而廣義上自認為「香港人」（即選擇「香港人」或「中國的香港人」的受訪者）之比率為72%，較上次調查上升4%；廣義上自認為「中國人」（即選擇「中國人」或「香港的中國人」的受訪者）則為26%，較上次調查跌2個百分點。

香港民意研究所經理（數據科學）戴捷輝稱，雖然是次調查中認同香港人及中國人的比率分別有所下跌及上升，但暫未見到明顯趨勢，市民過去十多年對兩個身份的觀感有否逆轉仍有待觀察。而香港民意研究所副行政總裁鍾劍華則表示，年輕人在社會氣氛持續低迷的情況下，或連香港人的身份也不再重視。

設網上平台 調查全球港人分佈

香港民意研究所主席兼行政總裁鍾庭耀表示，目前社會非常緊張，影響研究氣氛，但今年創立30周年的民研會盡量緊守崗位，繼續進行「港人身份認同感」此項重要研究。他又稱，港人移民潮於今年初經已浮現，未來會與一個名為「香港地」的網上社交平台合作，定期透過調查，檢視全球港人地區分佈、人口資訊及身份認同相關等情況。該社交平台亦供全球港人作網上討論區之用。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）