美國COVID-19疫情逐漸降溫，僱主為了準備疫後經濟復蘇，無不出盡法寶吸引求職者，除了提供具競爭力的薪酬外，最受歡迎的是教育福利，有企業更把津貼延伸至僱員的配偶和子女，提升職位吸引力。

勞工統計局的數據顯示，全國上月新增55.9萬個職缺，比4月增逾倍，失業率更跌至5.8%。人力資源管理公司ADP指數字是自經濟重啟以來最強。全國都有僱主表示人手短缺，美國商會指是當今商界面臨最嚴峻的挑戰。全國獨立企業聯盟調查發現上月有近半小型企業老闆無法補充職位空缺。

當中餐飲業在招聘市場上的競爭相當激烈。政府數據顯示，自去年初已流失160萬名從業員。有調查顯示逾半人因薪酬和待遇太差正考慮離職。多間餐廳表示已增加時薪，有餐廳甚至向留任者提供300美元（2,340港元）獎金或各式各樣的福利，如免費電召車或投票日有薪假。今夏開出多達5,000個職缺的連鎖店「出奇老鼠」，最近就擴充了獎學金計劃，並預告相關福利將陸續有來。

教育福利延長留職年期

不少大企業也聚焦教育福利，向就讀特定教育機構的員工或其受養人支付學費，而後者可大幅延長員工留職的年期。全球最大肉類加工公司JBS今年3月就為6.6萬名員工支付大學學費，每名員工也有一名子女配額可享此福利。四年半前入職的亞湼斯在公司協助下，計劃今年8月到附近的社區學院攻讀國際商業課程，「這像是從天而降的機會。」她指希望日後可到JBS位於澳洲的分部工作。

有專營廢物處理和回收的公司就形容是人才爭奪戰，該公司的人力資源總監奧茨-福尼說：「當你想到亞馬遜和沃爾瑪也在爭奪同一批應徵者時，你就永遠不會嫌司機太多。」該公司將為僱員繳付學士學位和副學位的學費，甚至將為僱員的配偶和子女提供獎學金。

該公司的行政總裁菲什估計首年計劃需要500萬至1,000萬美元（3,900萬至7,800萬港元），「對於孩子正在讀高中的人而言，這實在不得了」。

僱員日益重視職場福利

全美國最大型國防合約商雷神所提供的教育福利亦相當豐厚，每年向正在攻讀學位或文憑的僱員提供2.5萬美元（19.5萬港元）補貼，並與龐大的大學網絡合作，向僱員及其直系親屬提供學費減免。

全球三大汽車製造商福士集團的美國分公司亦為合資格僱員提供學費索償和學生貸款償還補助。計劃效果亦相當可觀，僱員留任比率介乎92%至100%。

世界經濟論壇的未來工作報告預測，至2025年前僱員在工作上需要的技能有44%會改變。另一報告就指，大部份美國僱員表示，如獲僱主提供教育機會，會感到更有動力、更安心和更具資歷可做好工作。有業內人士指，「求職市場相較一年前已截然不同，想脫穎而出的僱主需要提供未來僱員重視的福利」。

美國《紐約時報》/美國商業資訊/英國《衞報》