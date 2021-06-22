政府宣佈本月30日開始放寬抵港人士強制檢疫日數，若已接種預防疫苗、抵港時病毒檢測呈陰性及血清抗體測試呈陽性的人，來港後的酒店強制檢疫期日數，可縮短至7日。食物及衞生局局長陳肇始表示，整體專家顧問並無反對血清測試以「3個月抗體效力認證」的做法，但承認當局未為抗體濃度訂下界線，「最重要係有定係冇」。有本港專家則擔心新措施會令社區出現「走漏」個案，有酒店代表則估計業界會跟政府商討涉及的補償問題。

正制訂化驗血清測試機構名單

陳肇始在港台節目表示，整體專家顧問並無反對血清測試以「3個月抗體效力認證」的做法，當局正製訂獲認可進行血清測試的化驗所名單，會盡快公佈；並相信市民檢測後，化驗抗體時間只需24小時便會有結果，承認要視乎化驗所的檢測量。而市民須自費檢測，但她又指暫時未有抗體測試收費資料，相信獲認可的化驗所稍後會公佈。

被問到業界都指現時不足10間化驗所可提供血清測試，或出現供不應求，陳肇始表示要視乎日後市民整體出行情況。由於首階段適用於香港市民，故可在香港認可醫務化驗機構進行測試；至第二階段時，或於機場安排血清測試，但仍有待研究細節。

檢疫期內會做多一次檢測

節目主持提到有抗體仍有感染風險，會否測試血清濃度，並指縮短檢疫期會否擔心外防輸入的風險增加，陳肇始只表示，當局未為抗體濃度訂下界線，「最重要係有定係冇」，並指當局會在檢疫期的7日內為抵港人士做多一次檢測。而被列入A1和A2高風險級別的國家地區則不包括在內，以嚴防輸入變種病毒。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今早在一個電台節目上表示，當局早前延長由高風險地區返港人士的強制檢疫日數至21日，有助避免於最後檢疫期有「走漏」個案，惟最新措施讓已接種疫苗人士的檢疫期縮減至7日，擔心有機會「走漏」3成個案到社區，對新措施表示關注。

驗血清抗體不能完全「補漏」感染個案

至於檢驗抵港人士的血清抗體，能否「補漏」感染個案，何直指不能完全補漏，因為不同地方審批的預防疫苗也有異，部份疫苗的科學數據包括能減低多少感染機會、以及對抗變種病毒的成效，都未見於科學期刊上，令公眾存在很大問號。所以若疫苗成效偏低，即使驗到帶有抗體，仍有機會走漏個案到社區。而澳門由始至終的外防標準一致，防止輸入個案很嚴，估計澳門對本港的戒心更大。

另外，九龍區1間檢疫酒店總經理廖惠民在該節目上指出，新的入境檢疫措施落實後，不會突然增加來港旅客。由於入境人士要預早訂房，今次縮短檢疫日數或會令部分房間騰空出來，並且未必能即時再租出，變相要由酒店承擔涉及開支。估計業界代表會跟政府商討，包括會否提出補償。

立法會旅遊業界議員姚思榮則指，關注已打針及血清抗體測試呈陽性的人士，抵港後強制檢疫期將可縮短至7日，因為檢疫酒店要面對客人臨時縮短檢疫期，酒店房間突然多出的情況，認為政府要與業界商討，補償予酒店。

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