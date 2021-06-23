一年多的疫潮，令香港郊區前無未有地熱鬧，不過尚有很多杳無人煙的島嶼未有人發掘。畫家姚冬穎翻閱3、4百年前的古地圖，發現當時的地標正是蒲台、塔門、吉澳等小島，她以此為靈感，重新創作山水畫風香港地圖，記錄未被塵世與專橫侵佔的桃花源。

新晉藝術家姚冬穎正舉行首場個人展，展出參考古地圖所畫的香港地圖。她刻意以咖啡渣把宣紙染成啡黃色，捨棄精準的比例和等高線，以水墨畫風繪畫，波浪代表海，陡峭大石代表山，又根據傳說和歷史把島嶼擬人化，變成「寵物小精靈」式的卡通，例如鴨脷洲以西的小島火藥洲，變成一隻抱住炮彈的魚身獸。她解釋，19世紀末，島上曾有一間英國私人公司設立火藥庫，20世紀初結業後，一度被漁民利用作放置用來捕魚的魚炮，「我覺得現代地圖好科學但好冷冰，古地圖就可愛好多，好睇到畫嗰個人嘅性格」。

姚冬穎曬了一身小麥色的肌膚，熱愛郊遊的她有時會划艇穿梭小島，越來越想了解這些島嶼。除了查閱網上地圖、地政署出版的遠足地圖，她又翻查了地方志書籍、到歷史檔案館找古地圖，發現無論城市怎發展，「島仔係最代表香港原貌」。

她把明、清時期的古地圖與現代地圖對照，發現地圖中被標示出來的，大多是現在名不經傳的島嶼。不過二次世界大戰後，港英政府開始填海造地，有19個曾經在古地圖中作為地標的島嶼不復見，例如牙鷹洲原本在青衣島東北，但1983年發展青衣北部，填海後與青衣島連在一起，而昂船洲則在1995年西九龍填海工程中，與葵涌和長沙灣連接。「知道咗都好sad，因為如果嗰個係人，咁咪即係瓜咗老襯，個名仲喺度，但唔再係島……件事都好冇力，好似夾硬黐埋嚟，冇得say no，人點樣用地方咪就係咁，夾硬嚟」。

其實島嶼消失的事件從未停止，如政府繼續強推備受爭議的「明日大嶼」計劃，未來大嶼山填海就會將把大小交椅洲變成人工島的一部份，而坪洲與喜靈洲亦會被人工島貼近，失去原本寧靜環境。姚冬穎為這種變化感到無奈，她希望用地圖引發思考，「好多人覺得香港似一個中國城市，但回憶係屬於我哋，嗰樣嘢喺腦入面就搶唔走」。

《本土一覽 》 姚冬穎個人藝術作品展覽

日期： 即日至7月19日（一）

時間： 下午2至7時（一、四、五、六），星期二、三及公眾假期休息

地址：太子西洋菜街南222號三字樓C&G 藝術單位

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