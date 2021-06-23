警方去年5月28日反國歌法示威中拘捕逾300人，當中3名男子被控堵路、非法集結及襲警等罪。其中一名店務員早前獲准簽保守行為，其餘兩名被告的案件今於九龍城裁判法院續審。辯方反對將被告的會面記錄呈堂。被告自辯透露，當日在警署錄口供前，有警員慫恿他不要見律師，更謂：「我未見過星火嘅人打贏過一場官司。」警員承諾他若願意配合，便會容許他保釋離開。

三名被告依序為店務員麥志珩（28歲）、學生李汶錡（22歲）及地盤工黃勝仁（26歲）。李及黃被控非法集結及襲警罪，指他們當日在旺角亞皆老街及彌敦道交界與其他人參與非法集結，並且襲擊警員14267與警長50365。

麥則被控在公眾地方造成阻礙罪，早前獲准自簽2,000元、守行為兩年，控罪撤銷。

被告李汶錡今供稱，他是香港公開大學的學生，當日被帶到警署後，警員A建議他不用找律師，更謂沒見過「星火」（支援社運人士的法律服務團體）律師贏官司。A又要求被告合作，承諾若他配合錄口供的警員，便會容許他保釋。負責錄口供的警員亦表示：「而家都夜喇，如果要等律師嚟，就要等到聽朝。」

被告亦指，會面記錄中部份語句，包括「我不需要律師陪同」、「我適合」及「我願意回答」，均是在警員要求下寫上，而非自願作出。警員亦沒向他確認口供內容。雖然被告當日配合警員所有要求，但最終仍不獲准保釋。

控方盤問結束後，裁判官鄭念慈質疑被告為何面對嚴重可判監的控罪，仍然按指示同意自己不同意的供詞？被告解釋謂，他對警署環境感到不安，只想盡快離開，加上翌日仍要上學，不希望因缺席而對學業造成影響。被告又透露，自己一直有情緖病，所以平日缺席率經已很高。

案件明早續審，控辯雙方將就案中案陳詞。

【案件編號：KCCC2504/20】

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