【本報訊】對於港府引用國安法突擊搜查《蘋果日報》大樓，拘捕管理層及新聞工作者，美國國務院再表示深切關注，發言人普賴斯（Ned Price，圖）前日表示，港區國安法的引用「帶選擇性兼有政治動機」。

《泰晤士報》：京決心勒斃港

普賴斯在記者會說：「我們看到它以駭人方式被引用，包括任意針對獨立傳媒機構。扼殺傳媒自由的行動，令香港作為國際商業樞紐的合理性大打折扣。」他指有關行徑有損北京在《中英聯合聲明》下應維護香港高度自治並保護人民權利自由的義務。美國在香港警方上周四行動當日已作強烈譴責，指行動是出於政治動機。

英國《泰晤士報》昨日就當局打壓《蘋果日報》發表社論，標題為「沒有新聞就是壞新聞」。社論指今次是北京決心勒斃香港的活生生例證，面臨風險的不單止是《蘋果日報》的未來，更是香港整個獨立的個性。文章提到國安法正被用作合理化修改學校課綱、把具爭議性的書本從公共圖書館下架、讓警方對異見者持續採取行動，並在電影業引入新的審查指引，使電檢處成為業內法官，電影業將與傳媒落得同樣下場。

社論指中國正嚇走所有在香港的投資者，因香港對嶄露頭角的企業家的吸引之處是思想交流。社論預期香港的人才在移民潮和言論被箝制之下，將散落美國、台灣和英國。批判性的香港媒體或必須把總部設在海外和局限於數碼世界，就像俄羅斯和白羅斯的反對派傳媒落戶波羅的海，並指西方應為《蘋果日報》發聲。