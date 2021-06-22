一手相機一手攝錄

多年負責採訪，今天突變新聞人物成了被追訪對象。《蘋果》突發開國元老阿YO、阿牛，四分之一世紀以來見盡生死，阿YO難忘於長沙灣製衣廠上班，更曾訪問弒父殺母的周凱亮，想起鏡頭前對方的淡定，頓感毛骨悚然。從菲林走向數碼，再演變至一手相機、一手攝錄的「雙槍拍攝」，如今更要兼做直播。兩人從廿來歲小伙子，變成今天的中年大叔，走在未知分岔路，只盼大家在亂流下平安。

「仲有人車緊衫，我哋就喺隔籬放幾張枱寫稿。」26年前的往事，阿YO憶起仍恍如昨天。大部份讀者只認識《蘋果》位於將軍澳工業邨的大樓，惟阿YO首天上班地點是Giordano位於長沙灣的製衣廠，其後才得知報紙命名《蘋果》。

阿YO的採訪生涯中，最難忘的當數八仙嶺大火。他記得，到達現場即緊隨救護員上山，一個個燒焦的中學生映入眼簾，觸目驚心。他拍下數張相便為傷者撐傘，以免他們在烈燄下暴曬。之後繼續上山，沿途屍橫遍野，畢生難忘。另一深刻報道是「周凱亮肢解父母案」，當時未知周凱亮徉裝尋找失蹤父母，其後始被揭發是弒父殺母的真兇，回想對方於鏡頭前從容淡定，令阿YO不寒而慄。上述兩宗新聞都分別載於《蘋果》20周年及25周特刊內，成為經典。

《蘋果》95年6月創刊，電單車隊同事同年1月埋班，阿牛是其中一員，上班首天始學用相機。

入職初期，阿牛由資深記者帶領採訪，手持菲林相機衝鋒陷陣，「經常會見到血淋淋嘅狀況，飛人（高處墮下）呀、斬人呀！」他當時返夜更，沖菲林要趕死線，拍到精采的新聞圖片立刻飛車趕回報館沖灑，一卷菲林36張，「要慳住用」。隨着時代變遷，進入數碼年代，結果連環快拍不手軟。

近年《蘋果》發展動新聞，記者「雙槍」一手相機、一手攝錄同步拍攝，阿牛坦言難適應。隨着facebook直播興起，記者加強機動性，又要兼任直播、拍攝及旁白於一身，成為多功能記者。由蘋果仔到蘋果阿叔，由單身、結婚、到生仔，阿牛坦言無限傷感，未來太多未知數，只盼大家在亂流下平安。

《蘋果》突發組