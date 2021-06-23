共事7年、近幾年幾乎每日必有交流的上司，午夜才回覆OK手勢和舉拇指emoji（表情符號）給我，但清晨即遭國安警上門帶走，一夜間絕迹《蘋果日報》大樓，一直被拘禁，背負可判囚終身的國安控罪。

身為下屬，清早臨睡前看罷手機，即完全失去睡意；除關注他的安危，心裏總是盤算：若他在，他會期望我挑選哪些即時報道放在當眼處？他會如何跟我斟酌這些標題和封面設計？惟有自我催眠，深信他的指引仍猶在耳，心裏才好過一點。

沒錯，羅偉光有時真的很煩，煩到入心。

「有冇時間入我房？」他煞有介事一問，我以為犯下大錯，百忙抽空入去，原來只是想我一同坐在電腦前商討，修改某一條標題；編輯上稿途中，可能突然被他「攔途截劫」搶先修改；已訂好的標題和封面設計，經常因他另有「賜題」，甚至直接「賜圖」，而要改頭換面；他又不時與採訪主任「爭拗」標題字眼，不斷「討價還價」，令編輯在報道臨出街前，仍忙於改動封面設計；在即將下班的凌晨時分，編輯往往才收到他要即出的「賜稿」或其他指示，忽然要OT。

羅總很喜歡借報道天氣之名，行刊登靚相之實；在剛過去的秋冬季，3個月內不下10次希望我抽空撰寫降溫預測報道，配上攝影記者的美景或美女作品。他甚至試過連續幾日「逼迫」我每日找新角度，撰寫颱風報道，淡然對我說：「你仲有貨嘅。」他還不忘說笑：「謝謝堆填區首席科學主任。」令我不容易拒絕。

某日深夜，羅總問：「颱風有冇新嘢寫留夜出？」雖然飽經「訓練」，我早有準備，但當天下班真的沒空，惟有先旨聲明：「都有（新嘢）嘅，不過放咗工」、「個颱風產生重力波，衞星影到。放工先睇到個post，覺得幾正。」「呢個正喎！你返屋企都會寫嘅。」果然不出所料，只是料不到他這回想打鐵趁熱。他更送上戴黑超emoji，彷彿看透我的脾性，但最終仍尊重我的意願。

只為精益求精

也許因長年習慣羅總這些「訴求」，當他和副老總委派我製作「地下天文台」專欄的動畫解說短片後，幸獲坊間不錯的口碑。但誠然此任務初至時，我的確有點氣他們加重工作量，後來卻很感激他們提攜我，成就這段難忘而珍貴的回憶。

其實，羅偉光的「煩」，只是精益求精，純粹是對工作着迷的熱忱。

以處女座自居的他，律己一樣以嚴；即使下班，仍會自行進入稿件系統修改報道，上至標題，下至圖名說明，盡量不假手於人；就連校對回覆電郵都會過目；甚至在家撰寫短稿，直接「賜稿」下屬，方便他們盡快上稿。有次，他知道我下班後至凌晨仍在家打稿，兼要修改其他稿件，笑言我是「林鄭嘅frd（朋友）」。我回敬他：「你都係呀！」他沒有反駁，只給我大笑emoji。

emoji豐富 辭藻更豐富

老實說，羅偉光發訊息時活用emoji的程度，令我吃驚。我沒想過也沒遇過有老總會如此親切與下屬通訊；回看過去1年，羅總除經常送上笑臉，還多次打出2隻馬，叫我「去馬」，就連白色嘩鬼都發給我不下2次。別小覷這位emoji好手，原來也是中文高手。近年另設的「隔牆有相」專欄，幾乎每篇都出自他的手筆。

即使是普通圖輯，他的標題亦充滿詩意：華燈照愁容。但最教人津津樂道，還是其充滿個人特色的「食字」風格題首，例如僅以4字總結譚耀宗獲特事特辦在公院打尖割瘜肉的「宗割特瘜」，正是表表者。直至我最近到庭聽審，才知道羅偉光原來是中文系畢業，恍然大悟。

關心下屬減肥進度 載夜歸同事回家

正如其他同事所言，羅的確毫不吝惜讚賞下屬：「打風消息，你最準」、「封面圖片設計搶眼」、「（配圖）好精美」、「係你edit（編輯）功力」、「你讀VO（旁白）好好」。他有時甚至主動接載夜歸同事回家，完全貫轍其紳士衣着風格。明明當他駛出將軍澳隧道，大可叫我在觀塘下車，便可直接駛進東隧過海歸家，但他每次都堅持直接載我到油塘家門前，還說「順路」罷。

但教我最深刻的，還是羅總主動關心我的減肥進度，細心留意到我放在枱面的檸檬和健康食品。原來，他早已加入減肥行列，還向我主動展示他的in body檢驗報告，視我如朋友般。

被捕前數天，他請我吃tea，還首次自爆將近50歲，運動減肥更吃力。最初我口直心快：「吓？睇唔出你50歲喎！」但當我與他一同等候升降機時，方留意到他最近似乎多了華髮。

在他被捕前，有時還嫌他真夠「煩」，但當他被羈押後，反而最記掛他的「煩」，下班總覺得遺漏些甚麼。他眼中的這個「堆填區首席科學主任」，只希望他在羈留所一切安好，撐過本周末期間的「熱夜」。

即時新聞編輯 李鈺廷

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