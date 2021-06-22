人生上半場，他沉迷打機，可以打足三日三夜面不改容，自嘲是雙失隱青，沉醉於虛擬世界，朋友都在網上；人生下半場，他的人生大逆轉，擂台上是拳拳到肉的真實對手、擂台下是為他握拳吶喊的師兄弟，還有一直鼓勵他堅持下去的師父。「運動員生涯好短暫，我已32歲，起步又遲，會視呢場比賽係人生最後一場比賽。」爆疫後百廢待舉，11月首次重啟賽事，加操爭取衞冕成三冠王圓夢，周志恆的最後一戰，他說除了全力以赴，別無選擇。

記者 呂麗嬋

深知職業生涯有限 奮力急起直追

「嘭！嘭！嘭！」每次揮拳，都聽到重擊下的巨響，空氣中瀰漫汗水的氣味，熱身後與師父周英傑練習對打，沒一陣，阿恆已揮汗如雨。「因為疫情，之前好多健身室都冇開，重操係困難，要加倍努力先可以追番進度同狀態」。要跟貼阿恆日程不易，這個星期，朝十晚十教拳，逢周三是他唯一的假期，大清早就得由西灣河的家，出發到師父位於鰂魚涌的拳館全日操練，周一至周日，時間表總排得密密麻麻。

這天，記者跟隨阿恆練習，疫下「冇工開」的空姐女友也同行，只是拍拖節目就由浪漫晚餐變為列席陪操，可幸小妮子無投訴，笑謂早已習慣：「冇辦法，唔知幾時會有第5波，佢話趁多學生敢嚟上堂，寧願辛苦啲跑多幾場。」好天斬埋落雨柴，大抵就是疫下民情。分別於2018及19年贏得「香港泰拳冠軍賽」男子63.5公斤組別冠軍，阿恆謂，兩年前轉職業拳手，原擬爭取衞冕一圓三冠王夢想，殊不知賽事遇正疫情停辦一年，人算不如天算。

「呢一年好多嘢都停頓晒，運動員生涯係好短暫，我已32歲，起步又遲，所以會視嚟緊呢場比賽，係人生最後一場比賽。」香港的泰拳比賽一般分為3或5個回合，3分鐘一個會合，以拳、腳，膝和肘在短距離下進行攻擊，較多有效攻擊者為勝。贏過3條腰帶的周志恆是「香港拳王」，他卻自言起步遲，既要將勤補拙，也要追趕職業生涯的有限時間：「廿幾歲先開始學拳係幾遲，未打拳之前，我根本唔會運動。」

由「機王」走到拳王

阿恆的故事，就是離奇。那些年的他，1米77只57公斤，套用他自己的形容：是有點宅的孱仔，不擅辭令又內向，行快步都氣喘。「小學時都會踢吓波，上中學就再冇點運動，有次朋友約出嚟，踢一陣差啲暈低……」那些年他是機迷，會與朋友組隊參加比賽，夢想成為電競手。「攞過全港頭三名……日日打十幾個鐘，試過打足3日3夜，完全唔出街。」日打夜打，由樂在其中變難以抽身，他自言有段時間很迷失：「打機係娛樂，但當你變咗職業，一日到黑喺度打，就會變成唔再係娛樂。」

20出頭，唔想咁樣可以點樣？血液中有狂熱基因的他，命中注定遇上讓他忘我的泰拳。「咁啱嗰時有個朋友打拳減肥，就試跟佢玩吓，最初係好辛苦，但好好彩遇到好教練，成日鼓勵我，參加館內賽玩吓竟然又贏到，就越嚟越投入。」上到擂台，再困難都要一個人面對，刻苦訓練成就勝利一刻，他說快樂加倍：「打拳於我而言，最大嘅改變係學識堅持落去。」也是拳手出身的周英傑，是阿恆的師父，也是他的伯樂，傑師傅形容這個徒弟起步遲卻意志堅：「打拳，心態好緊要，有啲潛力係逼出嚟，佢最大優點係答應咗就會全力以赴，呢個好難得。」

與師父拍住上度過低潮

媽媽做私房菜生意，有一個妹妹，阿恆不諱言以前沉迷打機，常令媽媽擔心，後來轉戰擂台，有了目標，不過媽媽一樣擔心不已。「贏係好開心，大家都會恭喜你，但係受傷返到屋企痛，好多時只係媽咪睇到，冇父母想見到仔女受傷吧？」只是看着他認真比賽，阿恆說媽媽慢慢亦接受了。「佢以前唔會嚟睇，近幾場開始都會嚟支持。」成績受肯定，他說最開心是多了學生找他教拳：「以前搞得掂自己已好好，依家至少有能力畀家用。」

「教學生可以維持收入，之前疫情嚴重，健身室都關門，收入大減，冇辦法都要去公園教；而為咗keep住狀態，平時就喺街練跑。」在香港做運動員從來不容易，阿恆直言也經歷過低潮，一度想過放棄，不再打拳。「要一邊工作一邊操練，其實係好辛苦，到咁上下年紀，亦會開始諗生活。」只是每次想放棄，阿恆笑說就會收到師父的「追魂call」。「每個拳手都會經歷低潮，我係過來人，點會唔明白？惟有陪佢傾吓偈，有啲難關，捱過咗就OK。」總與阿恆拍住上的傑師父如是說。

「享受比賽之餘，亦都要享受過程」

阿恆說自己很幸運，身邊總是很多天使。「係好多人幫我，除咗師父，師兄弟亦陪我操，佢哋係我最大嘅動力，鼓勵我堅持落去。」電影《一秒拳王》有這樣一幕，令他印象深刻：「男主角第一次踏上擂台，俾人追住嚟打，自己體能又唔夠好想放棄，但見到個仔同佢吶喊打氣，就有番力量。喺擂台上雖然好多時都係要一個人去面對，但當你聽到一啲熟悉嘅聲音嗌你，真係會有力捱落去，直至完成比賽。」有始有終，不輕言放棄，就似今日香港，阿恆笑說，是打拳教他學懂的事。

不怕刻苦操練、也慶幸打拳以來從未嚴重受傷，阿恆說最辛苦反而是要「忍口」。「每次比賽前都要過磅，為咗比賽時嘅優勢就要忍口，過磅前一星期減7至9kg，其間就連水都唔可以多飲，試過因為減得太急，比賽前一日發燒兼舊患復發，最後要頂硬上……」為免重蹈覆轍，他笑說今次希望「拉長時間減磅」，預早戒食最愛的雪糕和薯片，謝絕可樂。「試過食咗一個月吞拿魚撈麥皮嘅晚餐……係要好刻苦，比賽完先獎勵自己。」

訓練時嚴格，同樣為食的傑師父，就說適時放鬆一下，才可走更遠的路：「練習時全力以赴，但真係好想食又唔會要佢完全戒口，享受比賽之餘，亦都要享受過程，練習已經夠辛苦，如果連呢一點甜都冇，就好難走落去。」在香港，做職業運動員從來不容易，阿恆說往往得兼職支持追尋夢想：「係好辛苦，教學生係我依家主要收入來源，參加比賽，收入反而仲會少咗，因為要花時間操冇時間上堂...」條數點計都蝕，但阿恆卻說好值得：「上得擂台個個都想贏，到贏嗰刻，乜都返晒嚟。 」最後一戰，他說除了全力以赴，別無選擇。

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