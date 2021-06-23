《蘋果》與港人同行26載，當中一起經歷多個疫症及公共衞生大事，由1997年爆發H5N1禽流感、2003年沙士襲港、2009年豬流感，到之後的中東呼吸綜合症，至去年爆發COVID-19疫情，前線記者一直竭力報道、追查真相，深入疫區採訪，希望盡快報道第一手資料。另外，2015年逾千名公立醫院醫生參與爭取加薪的靜坐行動，至去年醫護人員發起罷工促政府封關抗疫，《蘋果》記者都有參與現場，讓公眾了解當中所關注的議題大事。遺憾今次抗疫未完結，《蘋果》便要從最前線退下來。

03年沙士襲港 社區瞬間大爆發

2003年初本港爆發沙士疫情，一瞬間蔓延至社區爆發，淘大花園成重災區，多間公立醫院淪陷，包括威爾斯醫院要急封8A病房，多名前線醫護染疫，疫症最終導致299名港人死亡，包括為搶救病人而殉職的「香港女兒」謝婉雯醫生等多名前線醫療人員，當時的衞生福利及食物局局長楊永強，在爆疫一年多後才問責下台。

沙士首爆引起全城恐慌，市民對神秘疫情戰戰兢兢，記者與醫護人員一樣，堅守工作本份，分為不同專責隊伍出入各醫院、疫廈，採訪病人及家屬、抗疫專家、市民，以及出席當時傳媒行內簡稱的「430記者會」，希望能揭開神秘病毒的面紗，其間更直擊坊間一輪瘋狂搶口罩、搶板藍根及搶醋潮。

疫症再襲港 沙士經驗令港人更自律

有了沙士一疫的教訓，10多年後的今日，港人再度與病毒對抗變得更堅強和自律，在爆發初期已幾乎人人戴口罩、勤消毒和洗手，防疫意識和措施，比起其他地區可算是做得好好。另一方面，市民透過傳媒的即時新聞及深入分析，已能很快掌握本港及全球疫情，有助抗疫。

前線記者與港人親歷多項抗疫政策

疫情肆虐本港一年半期間，《蘋果》前線記者也與港人一起親身經歷多項抗疫政策，通宵採訪油麻地、佐敦大規模漏夜封區的行動；多次直擊當局在傍晚時分，拉起封鎖線急急圍封大廈，進行強制檢測；追查關於檢測中心、疫苗中心和隔離營接獲的踢爆報料投訴、探討限聚措施的利弊，以及採訪當時衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生，幾乎每日都舉行的430疫情記者會；報道接種疫苗帶來的爭議等，都是大眾此時此刻最關注的議題。

醫護罷工為封關救港

公立醫院一批醫護人員於疫情期間，面對巨大壓力及批評下發動罷工，促請政府封關救港，更一度獲當時的香港大學內科及肝臟科講座教授黎青龍力挺，到工會街站持標語聲援罷工醫護，令港人紛紛留下深刻印象。

疫情令全球進入抗疫新常態，留家工作、用Zoom上課、上網叫外賣和購物，成為趨勢，改變了都市人的生活模式。惟各地疫情仍反反覆覆，暫未見完結的一天，但在很多人心裏都會相信，隧道的盡頭會有曙光，始終一天大家可以除低口罩，在街上與碰見的朋友打招呼、吹吹水。

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