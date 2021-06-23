香港取得明年第十一屆「同樂運動會」（Gay Games）主辦權，屬亞洲區首次，讓不同性取向及性別等人士可參與比賽，惟遭立法會議員何君堯指運動會所帶來的經濟收益如「污糟錢」。平機會主席朱敏健早前指批評部份議員對「同樂運動會」的言論是反應過火及離題。

朱敏健今日（23日）接受民主黨前主席劉慧卿《議會內外》訪問時表示，性傾向歧視條例有立法必要，認為可選擇如就業權益等社會較有共識的議題商討，經公眾及諮詢後，再草擬報告向政府提交立法建議，形容明年是「突破性年份」。

期望明年是「突破性年份」

朱敏健指，上任前與政府商討性傾向歧視立法的議題，自言性傾向歧視條例有立法必要，「唔立法，只會你有你講，我有我講」。他認為，可選擇社會上較易有共識的範圍立法，例如就業及上學等權益，其次則是遺產分配、稅務安排等。他預計，今年尾將會草擬相關條例保障範圍及如何立法等，草擬好後，再與立法會議員、宗教、性小眾及教育團體等持份者，並作公眾諮詢。他續說，諮詢後，再草擬報告向政府提交立法建議，希望明年將是「突破性年份」。

至於是否包括同性婚姻合法化，他承認，因爭議性大，立法會難以通過，如同「竹籮打水」。被問到會否諮詢後，若社會沒有共識，是否最終須原地踏步，他則指可能會，形容「摸著石頭過河」，惟相信能開啟理性有序討論，「唔做過，你又點知呢？」。

籲放低成見

朱敏健的任期明年4月將會屆滿，他認為，推動相關立法時是否在任並不重要，只要事情啟動後，便有進行方向。他又指，平機會與運動會的主辦方商討，主辦團體稱預訂康文署場地時須經體育總會，惟部份總會未有回覆，故希望康文署可以幫忙，以助主辦方盡早落實場地。

被問到何君堯形容運動會帶來的經濟收益如「污糟錢」，他則指當日已迅速發新聞稿反對相關議員的言論，認為其只針對團體的背景「上綱上線」，「教會搞咩活動，佢就逼人去信嗰個教，梗係唔係啦」。他直言，運動會推行訊息是支持多元共融，應看該活動本質。他呼籲，大家要放低成見，視此為運動文化、多元共融的國際活動。

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