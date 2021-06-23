「大學之道，在明明德，在親民，在止於至善。」過去26年，《蘋果》一直視言論及學術自由為圭臬，相信只有自由與開放的社會及課程，方能培育出對社會有承擔的下一代。由萬人反國教、港大「等埋首副」事件，再到近日的通識科殺科，公社科上場，《蘋果》從未缺席，一直堅持與師生同行，在風雨中捍衞學術自由，力抗洗腦教育。

梁振英政府強推國民教育 致民情激憤

香港教育議題對港人而言不但關乎升學就業，更是港人與政權的價值觀之爭，乃至是「記憶與遺忘的鬥爭」。2012年，時任特首梁振英政府強推將「德育及國民教育」獨立成科，引起社會各界擔心內地式「紅色教育」殺入香港。大批家長、教師甚或學生其後挺身而出，先後組織大遊行及在政總外舉行留守絕食行動，《蘋果》一一詳細報道。民情激憤，同年10月，港府宣佈擱置課程指引。

反國教風波香港學運打下強心針

反國教風波不但令港人更為關心學校課程內容，更令前「學民思潮」召集人黃之鋒等學運領袖聲名鵲起，為香港的學運打下強心針。兩年後歷時89天的傘運，學生亦成運動的中流砥柱，除多校出現罷課集會外，黃之鋒及時任學聯代表岑敖暉和周永康更與市民走上金鐘夏慤道，3人其後更曾與時任政務司司長，現特首林鄭月娥對話，令3人均成為傘運的代表人物。

傘運後，大學生對大學自主及社會政治議題亦日益關注。2015年，名譽資深大律師、剛卸任港大法律學院院長的陳文敏原被薦任港大副校長，惟多名親政府及由特首委任的港大校委因政治考慮，拒絕同意有關任命，觸發港大校委會風波。陳最終在建制派陣營人數佔優的情況下，以12比8的票數，無緣擔任副校長一席。

2019年反修例風波期間，全港學生再次萬眾一心力抗《逃犯條例》修訂，不少學生除罷課明志外，多區中學生更參考1989年波羅的海三國抵抗暴政的「波羅的海之路」，結伴同行回校。教育界亦曾組織集會聲援運動。不過，多名教師先後因而受傷或被迫離開教育界，當中包括在6.12當日遭警槍傷右眼的前中學通識科教師楊子俊、因公餘時間畫政治漫畫而先後遭學校不續約及教育局裁定專業失德投訴成立的「vawongsir」等。

教育局往後亦展開清算，受理多宗指控教師政治立場的匿名投訴，至今已有3名教師因被局方裁定專業失德而遭釘牌。教育局亦於《港區國安法》成立後，要求各科目均融入國安教育元素，又要求學校定期提交國安工作報告，觸發新一輪退學潮及教師離職潮。

反修例風波期間，中大及理大相繼淪為抗爭者及學生與警察之間的戰場。多間大學於事件落幕後均加強校園保安出入措施，但因而引起學生不滿，甚至衍生衝突。

教局以公社科取代通識

自傘運起，高中通識科一直被建制派陣營指控導致學生「偏激、政治化」。縱然已有研究報告證明有關指控不實；學校課程檢討專責小組經兩年半研究後，亦決定保留通識科必修必考，惟2020年底，教育局「一錘定音」宣佈新學年以「公民與社會發展科」（公社科）取代高中通識科。公社科課程框架早前公佈後，要求教師和學生不能在課堂上討論「尚未成熟的議題」，圖禁絕課堂上討論時事及多角度辯證的空間，令學界譁然。

公社科又要求高中學生三年內至少一次北上考察並完成專題報告，以取代以往通識科的獨立專題探究（IES），學界多番質疑兩者性質及模式不盡相同，恐削弱香港新高中學制及中學文憑試的認受性。

《蘋果》未曾忘師生權益

大時代下，《蘋果》亦未敢忘記師生權益，關注教育界不公與悲歌。2018年，《蘋果》揭發浸信會沙田圍呂明才小學混賬醜聞，校長薛鳳鳴須問責離職。2019年，《蘋果》亦揭露東華三院李東海小學女教師林麗棠於校內墮樓前，曾遭受時任校長羅婉儀長期壓迫。林雖曾向辦團投訴，卻反遭辦團通報校長。事件曝光後，教育界乃至社會人士均開始關注校園「土皇帝」問題，多番要求教育局改善學校投訴機制，令教師不至投訴無門。

《蘋果》未來雖未能續為師生發聲，抵抗紅色浪潮席捲校園。但仍盼望港人能珍視言論及學術自由，以不同形式將歷史真相與良知承傳至下一代。

《蘋果日報》教育組

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