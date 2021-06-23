前年11月，有群眾在銅鑼灣金百利商場外拳打腳踢疑似便衣警，事後男生及酒吧侍應兩人被拘控，他們早前承認暴動罪及傷人罪。法官練錦鴻今日判刑時指，社會的仇警情緒是基於警察濫用暴力，而警察濫用暴力則是因示威者街上表現所致，形容仇警就如「小狗追咬自己尾巴」的邏輯，令人難以明白。練官又指，雨傘曾是反抗強權的標誌，但自2019年起卻成為武器、遮掩真相、逃避刑責、欺凌弱小的工具，形容示威者的行為與暴政相同，沒有誰比誰高尚，最終判兩人入獄26個月。

兩被告為學生王家俊（23歲）及酒吧侍應李樂恆（21歲）被控一項暴動及一項傷人罪，控罪指他們於2019年11月13日在銅鑼灣東角道金百利地下與其他人參與暴動，並且非法及惡意傷害事主X。李原本另被控一項非法禁錮罪，獲准存檔法庭，不予起訴。

代表王姓首被告的大狀今日進一步求情指，被告的報告內容極之正面。他熱愛運動，積極參與比賽，未來希望成為體育教練。他已知道刑期不會短，打算在囚時修讀社會科學學位。而心理專家亦指他的心理及情緒完全沒問題，亦沒有暴力傾向，不會有重犯風險，希望法庭接納本案屬單一及獨立事件。

辯方又求情指，次被告雖然成績不好，但一向循規蹈矩，在家中是乖仔，事後有反省及有悔意，認為案發時有更好的方法處理事件。他仍希望未來在舞台設計方面進修發展，報告亦指他沒有暴力傾向，只是情緒控制度不足，再犯機會不大，希望可以輕判。

法官指事主只是學生 即使是警員也不應被襲擊

法官練綿鴻判刑時，列出六點量刑因素，包括事件中由圍毆至使用暴力有數分鐘之久，而事前已有人跟隨事主十多分鐘；有30多人參與包圍、10幾人圍毆事主，有人開傘掩蓋惡行，又有人用遮柄打事主；兩人均有襲擊被告，極之賣力；沒有其他人有財物損失，惟事主卻失去手機及學生證，他們唯一可見動機是懷疑事主屬便衣警，而事主雖有申辯，次被告更曾向其他人解釋他並非警察，但示威者不為所動。

練官指出，實情X只是學生；退一步說，即使X是警員，他亦只是行使法律給予的權力及自由，不是對他作出無理要求及襲擊的理由。

練官續稱，2019下半年開始，香港有大大小小街頭衝突，開始時仍有大部份示威者頭腦冷靜，用和平理性方式表達對政制的不滿。不幸地，和平抗爭後來漸受滋事暴力者所騎劫，他們以為可以違法達義，包括使用暴力，破壞公眾及私人財產，擾亂秩序以至縱火等。

斥責抗爭者為了個人自由 不容他人自由

練官形容他們的邏輯變得與暴政相同，為了自己的自由，不容許他人有自由。他們所做的也是同一種暴政，使用暴力並滅聲。

在這個階段，暴力示威純粹是為宣洩社會及個人的不滿，連自己爭取的是甚麼都變得模糊不清，更有部份人聲稱要「攬炒」，破壞所有香港人過去多年來辛辛苦苦經營所得；而之後的建設是甚麼，卻沒有人作出作建設、可行及合理的方案，故只可引用原有制度，授權警方維持及回復社會安寧。

練官坦言，警察執行職務時，的確有機會使用過暴力甚至乾脆犯法；但警察與其他人一樣，其實受到法律控制及社會監管，執法者受到的懲罰甚至會比其他人更嚴重。是次不理性表現，令事主X不幸成為向警察宣洩不滿的對象，當日有人未完全失去理智，曾叫停施襲，沒有傷及X的性命，但X身心受損，事件已破壞社會安寧。

官：事件屬大型霸凌滅聲行為

練官指，香港素來以治安良好聞名，而銅鑼灣名店林立，是著名商住區，發生圍堵及暴力事件，對香港聲譽影響難以估計。純就案情而言，兩名被告難以有辯解的空間，事件是大型的「霸凌滅聲行為」，恃著人多，以不成理由的藉口，向弱勢的人作為不合理及不合法要求，並且毆打X。

案中有人打開雨傘，練官對此表示，雨傘曾經是反抗強權的標誌，但雨傘現已成為武器、遮掩真相、逃避刑責、欺凌弱小的工具，自2019年起屢見不鮮，並形容示威者的行為與暴政相同，不比他們高尚。

練官又提到，次被告情況較奇怪，他已認出X是他的學長，亦向其他人解釋X不是警察，但最後卻又襲擊他，直指次被告扭曲的邏輯「有啲問題」，對市民作出不合理要求並施加暴力，並非次被告心理歷程可以解釋。

至於仇警情緒，練官認為是出於警察濫用暴力，惟警察濫用暴力其實也是因示威者街上表現而引起，不過警察有權執法、使用暴力及受法律支持，同時受到更嚴峻的監管，要求更高。練官形容仇警就如「小狗追咬自己尾巴」的邏輯，令人難以明白。

事主背囊內有警隊水樽及頸繩

練官指，判刑要向社會發出清晰訊息，這些行為是不容於社會及法律，故兩名被告的暴動罪以42個月監禁作起點，傷人罪則以24個月為起點，認罪扣減三分一，求情後酌情再減兩個月，最終判兩人入獄26個月。

案情指，案發前一晚，大批示威者在銅鑼灣崇光百貨外聚集，21歲男學生X出於好奇，在路邊觀察情況，看見示威者掘磚、堵路及縱火。X離開現場回家途中，被大批人尾隨。X在金百利廣場外碰見次被告，X是次被告的中學師兄。惟包括次被告在內的約30人包圍X，不斷用粗言穢語辱罵X，又不許他離開，要求親自查看他的背囊。次被告同時不斷遊說X打開背囊。

人群其後搶走X的背囊，發現內有印上警察機動部隊標誌的水樽，以及印有「Hong Kong Police」的頸繩，開始對X拳打腳踢，令他不支倒地，有人打開雨傘遮掩。次被告初時在人群外圍觀察，其後加入襲擊，其間嘗試拉開一名用身體保護X的男子，又不斷對X拳打腳踢。襲擊持續2至3分鐘。

首被告在首輪襲擊後加入人群，用腳踢X及用手打他後腦，其後躍起再用右手肘鋤X，又用下半身大力襲擊X。次被告亦繼續對X拳打腳踢。兩被告最後與其他人逃去，警員抵達現場時，X發現遺失手機及個人證件。

【案件編號：DCCC508/20】

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