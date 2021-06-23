高官問責制實行近20年，至今僅4名問責官員因施政失誤下台。在沒有民主派的議會，民建聯主席李慧琼提出「改革主要官員問責制」議案，促請當局因應最新形勢，檢討問責制。她批評問責制實行多年，未能吸納社會精英、建立人才庫、團隊分工。政制及內地事務局局長曾國衞回應稱，目前政治委任制度切合管治需要，不過當局會適時「優化」制度安排。

李慧琼認為，每屆特首上場時都難以物色司局長人選，同時，每屆政府班子都來自五湖四海，難以建立共榮共辱的隊伍。此外，她覺得目前由兩個政策局，分管土地和房屋政策，導致協調出現問題。

工聯會麥美娟就提出修正案，指明要求重組有關房屋、發展、運輸及環境政策的政策局，並成立文化及體育局。她又敦促官員應有底氣和勇氣展示施政效率，不應畏首畏尾。

身兼行政會議成員的新民黨葉劉淑儀，更點名指現為商經局局長的蘇錦樑是律師出身，沒有商界經驗，不明白當初為何會由蘇擔任，而且其表現乏善可陳，尤其處理電視發牌一事上更「做到喊」。

曾國衞回應時稱，以往議會泛政治化，使政府施政困難，而《國安法》實施及選制「完善」後，香港由亂入治，政府施政效能已經提高，他又指，現時的政治委任制度切合管治需要，可廣納人才及回應市民訴求，當局會亦在適時優化制度安排。最終麥美娟的修正案不獲通過，李慧琼的議案則獲通過。

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