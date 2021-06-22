【本報訊】警方上周四以涉違反國安法為由，拘捕五名壹傳媒及《蘋果日報》高層，搜查報館並凍結《蘋果》相關三間公司約1,800萬元資產，特首林鄭月娥昨指行動與一般新聞工作完全無關，是危害國家安全的嫌疑行為，不能以涉嫌機構是新聞機構、涉嫌人士是有關機構負責人，就將行動說成是打擊新聞自由。但有資深傳媒人指，目前傳媒工作面對的不只是紅線，而是紅網、紅海，環境比過去惡劣。

林鄭月娥昨被問到會否對《蘋果》即將結束運作感可惜時，強調政府就港版國安法一定「有法必用、違法必究」，不會讓國安法形同虛設。對於其他傳媒機構是否要以《蘋果》遭國安法檢控一事作警惕，林鄭稱一般新聞報道工作不會危害國家安全，「但如果有意圖、有組織、有煽動去顛覆特區政府，咁當然係兩碼子嘅事啦，傳媒應該有能力作出分辨」。

拒答《蘋果》記者追問

被問到一般新聞報道工作定義時，林鄭指該問題很有趣，認為記者更能夠回應有關問題，政府只能指出哪些行為屬違法，強調警務處進行每個行動時都「一定做咗充足證據搜集」，聲稱國安法第4條強調要尊重和保障人權，包括《國際公約》和《香港人權法案》保障的人權，但指所有人權和自由不是絕對。

對於保安局引用國安法凍結《蘋果》資產，林鄭形容是依法辦事和屬國際慣例，至於是否解凍會由保安局依法處理，若因凍結資產引伸勞資糾紛，政府會按勞工法例保障勞工權益，不論僱員來自哪個機構，政府都會提供適當幫助。

記者會不獲提問機會的《蘋果》記者其後追問林鄭，指她聲稱政府檢控《蘋果》的行為不會打擊新聞自由，但很多《蘋果》記者日後不能再正常採訪，又指國安法並非如她早前所講只影響一小撮人，而是會令近800名《蘋果》員工被迫失業，林鄭拒作任何回應便離開。

曾任職《蘋果日報》的資深傳媒人李月華於電台節目形容，傳媒工作面對的不只是紅線，而是紅網、紅海，無法得知如何被視作違法，傳媒面對的環境比過去惡劣。她對壹傳媒行政總裁張劍虹和《蘋果日報》總編輯羅偉光被控感痛心，對於沒有一間傳媒站出來為同業發聲、對於香港的改變同樣感到痛心。

記協主席陳朗昇稱，《蘋果日報》被警方搜查並撿走新聞材料，會令受訪者與記者間失去互信，造成《蘋果日報》好難再走下去的重要問題。

陳朗昇又表示，暫時沒有聽說其任職的「立場新聞」會繼《蘋果日報》後成為下一個目標，相信公司和員工都有心理準備，強調「立場新聞」的報道方針和宗旨不會改變。