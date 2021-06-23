今日香港，主張「靜靜地贏」。

早前就內地教育部要求本港把普通話融入考評體系，問校長孔偉成意見：純粹記者知道，他傾向支持教育局政策，惟獨粵教中的立場應該沒變；談及某些看法時，他戲言：「你《蘋果》寫完，難保不用兩三年便全面落實普教中」。

尚有兩年便退休的孔偉成，20年來在北區小學擔任校長，經歷過區內殺校、先行小班教學，再引入跨境學童改變人口生態；他力挺全港性系統評估（TSA）、國民教育，以及宣小「港獨」教案——從不見他從屬親建制教師組織，但記者若想報道有撐教育局的聲音，找他準沒錯。

「有時候，是要妥協，否則很難走下去」。訪問時，他不自覺說「妥協」兩字最多；今日教育工作者之路，豈「妥協」了得？

記者 羅惠儀

撐終極目標普教中：因為一國兩制

走筆至此，《蘋果》返魂乏術。今後不用再遭指摘說報道令一切高調壞事：開宗明義，找孔偉成在敝報暢所欲言談教育界生存之道：「生存之道見光，便不是生存之道；我亦不知道是否有價值……」

從事教育30多年，在現職聖公會天水圍靈愛小學擔任校長11年；97前已擔任課程發展議會中文科委員，開始審議普教中。教育學院主修中文的他當時認同粵教中，不過屬語境考慮：「社會環境，語境不是普通話；教師自小也非受普通話語境，根本配合不到做普教中——我們終極目標都是普教中。（認同用普教優勝過粵教中？）不，因為一國兩制。」

要說孔偉成的「戰績」，他反對廢除TSA，用個人面書身份公開與家長在網絡「舌戰」；今日，他已不用面書，亦無悔昔日言行：「我一樣會跟家長講，你覺得自己學校催谷，何不轉校？」

用字的意識形態

跟着孔偉成遊走校園，他特別領記者看一塊叫「21世紀共通能力」的壁報。當中，Critical Thinking今譯名「辨性思維」，不再是「批判性思維」。「跟政府想法，教育局改了便改。你都是想（學生）明辨是非罷了，識分對、錯。『批判』兩字，某程度是比較負面。詞語有正、負面，『批判』真的比較負面，你不會覺得正面。是帶負面情緒。」

主修中文的他，難道現在才發現「批判」兩字負面？「隨着這個社會環境，各樣的情況，作出某種調整，也是無可厚非；你不配合社會發展，都未必是一件好事。用字很重要。特別我讀中文，那是必然的。你怎用字配合人生，反映價值觀、立場；像學校通告，老師怎與學生說話，是帶有教育性、指導性，是你期望學生去哪個狀況。」

他強調，須考慮社會氣氛：「如果想社會相對平靜、和諧些，表達手法要理性，有甚麼會刺激大家不理性呢？那是需要不時檢視（用字），是否刺激到大家批評……嚴重程度，是給意見的程度更激烈、主觀。」

或許，他大概見到記者隔着口罩也透出不屑，便說了句：「有時候，是要妥協，否則很難走下去。」

「有人形容現是戰爭狀態，我同意」

孔偉成不時跟記者說，為何要「激嬲」人？「有人形容現在是戰爭狀態，我同意，雖然沒有炮火，在這種狀況下，怎活得有意義？這很重要。身為教師，你的負擔重，是因為你有很多學生、家長。而責任、壓力更大。」

「人家叫你不要聚集，你聚集；人家講國家安全，你說不要國家安全。你這樣說沒意義，純粹發洩，引起其他人恐慌。政府不是這樣看，星星之火可以燎原。」

學界瀰漫「正向」風，鼓勵樂觀等價值觀，他指兒童越趨早熟，更受社會氛圍影響。他坦言，社會是戰亂狀態，就是要「正向教育」，就算是二戰期間，亦只會給予兒童正面思考才可活過去。「你期望自己的學生，去適應、改變這個狀態，是大家都願意放下武器才可以；若現在是戰爭狀態，你更要去訓練自己學生去參與這場戰爭，那是好戰分子，崇尚用戰爭解決問題，那不是普世價值」。

稱投訴建基於意識形態而非事實：校方亦須受理

訪問當天，兩年前的6月9日正是香港史上的最重要分水嶺，繼89年後，這城市再有過百萬人上街遊行。「每個人做的決定，未必會知道後來可以這樣嚴重，你要想到後果——沒人想過，反抗的人如此徹底，對抗也如此徹底。」孔偉成說。

那當權者又如何？難道不是同樣徹底？「也不可以這樣說……大家都想返回正軌，政治不應在校園……現在所做也合情合理，全港很多學校、老師，真正受（政治）困擾很少。能夠處理的都處理好。」

教育局修改投訴指引，學校須處理匿名投訴，他認同：「那是因為戰爭狀況有關。有些你要收緊。戰爭有宵禁，都不合乎邏輯。（過去）學校是否都不處理匿名？如果判斷到屬真實事件，就算匿名也不會束之高閣，不會讓事件發酵。」

他指，投訴建基於意識形態，而非事實，校方同樣須受理。記者不認同，那是誣衊的世界，孔偉成卻稱是：「都要有一件事去表達一種意識形態。你投訴一個人，不會投訴他腦內想甚麼——他見到對方做甚麼事，因而懷疑對方腦內想甚麼，那你便要處理，問（涉事）同事，怎看匿名投訴，指你腦內想甚麼，你也要問當事人吧！」

「如果投訴說對方侮辱警察，我便問同事，所寫的有何目的？侮辱警察是否正確？你說正確，因為警察很衰；那我是否可以侮辱老師？因為老師都有很衰。說到底，都是政治，那便不要帶入校園。（現在未有辱警法，那學校為何需要處理？）不，你身為老師是要有模範。」

鏟平主義：你一出頭便遭棒打

尚有兩年退休，他未預料香港將來。「過去很信任市民，或一些組織，現在信任度是不同了。人只有適應社會，除非你離開社會，否則，是你如何適應——若你還有教育理想，便在適應環境下做——我們是教育家，又不是政治家、社會運動家。」

只是戰爭狀態下，不要激怒「某些人」，不獨是學界，而是全香港人都如此卑微過日子，孔偉成不認同記者用字：「那不卑微。卑微是甚麼都不做、不敢做，或是我做甚麼都要問人，現在沒有這些事，我接受《蘋果》訪問都不用問過任何人。未至於卑微，現在紅線很明顯，以前不清楚，現在便講清楚些。」

下一步保持正向。「那便回歸教育，教育是教學生探索、觀察、提出自己看法——獨立不可談，便不談；你可以講濕地公園、社區建設，可以做！從來都是選擇性題目，我是否可以教學生暴力，播AV片？」記者質疑用此極端與討論紅線類比不恰當，他說：「對某些人來說是一樣。即是你不能播三級片去講性教育……你有些事不會做，是傷害小朋友。不談香港獨立，我接受，因為中央政府覺得有危險。」他形容為學界須尊重別人看法：「你有自己看法，都要看前提：身份，以及其他很多因素。」

當年孔偉成的恩師，時任葛量洪教育學院講師麥陳尹玲曾形容，教育界是「鏟平主義」：「你一出頭便遭棒打，希望人人食大鑊飯，人人都一樣！」

恩師教誨，豈不是今日學界生存之道？「不。你生存不到。今日仍有學校為縮班殺校恐慌，如果人人不做一些學校具特色的（教學），便很易遭淘汰。十年前在粉嶺開新校，每間都是傳統學生，我做一間非傳統的，便可殺出條血路。

「你說我妥協？當年粉嶺每間學校都愉快，那我一定做一間催谷的學校，做一間其他學校不揀的路。」現時他的學校，在天水圍一片縮班聲音下，仍能維持「開班線」人數。

《蘋果》最後一篇教育稿

在《蘋果》兩年，猶幸不同立場的校長總樂意跟記者訪問，當然，親建制比例寥寥可數。

告訴孔偉成，此訪問該屬《蘋果》教育組最後一個專訪，他用《創世紀》神對阿當和夏娃所說「只是分別善惡樹上的果子，你不可吃，因為你吃的日子必定死」贈言：「最後阿當還是吃了，這是命定的。」

即今日《蘋果》的終結，是我們生於這個時代，便有這個結局乃「命定」？「不，要分辨善惡便要付出代價。不要灰心。野火燒不盡，春風吹又生。」

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