「呢啲豬乸知唔知㗎?」「主控係幾時講㗎?嗰時申請保釋未?」這似乎是我每天都會問同事的問題。

作為法庭即時新聞的記者,就像是一個把關人,要在風風火火、爭分奪秒、盡快將新聞推出街前,作最後檢閱;因為即時新聞一出街,就如潑出大海的水,難以收回。

近年每個人都在說紅線,其實法庭記者對這線早已習慣,亦相對敏感,因為每天的採訪,都要面對法庭上的界線。有些資料明明在庭上聽來,卻不可以報道,否則稍一不慎,隨時會惹上官非,被控藐視法庭。

猶記得多年前高等法院審理白沙村女童雙屍案。當年元朗有女童相繼失蹤,引起恐慌,後來在白沙村一宗風馬牛不相關的爸爸脅持子女縱火案中,終找到兩名失蹤女童的屍體。

被告唐永強出庭自辯時不斷強調自己迷信,殺死五名有血緣關係的人後,厲鬼便可向紅杏出牆的妻子報仇。為了使兩女童跟自己有血緣關係,但又免她們受苦,於是選擇姦屍而非強姦她們。

這是唐永強一方面的說法,而控辯雙方沒有讓陪審團知道的是,唐的三歲女兒曾向心理專家透露,目睹爸爸曾對一名「姐姐」性侵。他們是基於稚女證供的不確定性,避免陪審團對被告有所偏見,決定不將證供呈堂,不讓陪審團知道。傳媒即使知道,審訊一日未完都不能報道,原則便是要對被告公平。

好一句對被告公平……

作為多年的法庭記者,聽過無數審訊。在法庭上聽得最多的,便是寧縱毋枉、以及「Justice must not only be done, but must also be seen to be done.」曾以本港的司法制度為傲,對本港的法官質素滿有信心。可惜這幾年已說不出口。

加入蘋果還有一個月便滿8年。經歷過十月圍蘋、警察大軍兩度搜報館,到了今天來到最終章,《蘋果》將成為傳說,耳邊響起我最愛天團的一首老歌:

誰願意和我 一起寫一個傳說

就算誰能 消滅了我

卻奪不走我們 作夢的自由

感謝老闆、感謝張生、感謝敏姐、感謝羅生、感謝法庭組熱血能幹的上司與同事,我們一起寫了一個傳說,我們一起做到了。各位珍重。

蘋果日報 法庭記者 黃景怡

-----------------------------

