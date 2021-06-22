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【本報訊】近年港人經常開設離岸戶口的滙豐銀行，昨午公佈由下月26日起，網上（桌面版）及流動理財服務（手機版）條款的修訂本，將合併為單一文本使用，該行在向客戶發出的通知，提到若客戶在香港以外地方，未必可以使用網上理財服務。此舉「嚇窒」滙豐用戶，以為資金調撥進出本港將會落閘，引發網民熱議及瘋傳背後動機。滙豐晚上澄清，新條款對客戶原有服務不構成任何轉變。

根據通知，網上及流動理財由滙豐銀行提供，滙豐銀行於香港受監管和獲准在香港進行銀行活動，網上及流動理財服務只供該行的香港客戶在港使用。客戶如身在香港以外地方使用或下載網上或流動理財，該行未必獲授權在客戶身處或居住的國家或地區，向其提供相關產品或服務。

與流動理財規定看齊

就網上及流動理財條款修訂通知，滙豐發言人回覆時指，香港客戶可如常於海外使用網上及流動理財服務，沒有更改相關服務的計劃。條款更新是將目前「滙豐網上理財條款及細則」及「香港滙豐流動理財應用程式及流動保安編碼條款及細則」，合併為單一文本。滙豐在其他營運地點亦有類似條款安排，該行就此事為客戶帶來不便致歉。

作為跨國性銀行的滙豐，在港人喜愛移民及送子女負笈海外的國家擁有強大的分行網點，所以通知提到香港以外未必可以使用網上理財，即時受到網民熱議。有業內人士表示，雖然免責聲明各行皆有，但滙豐修訂通知寫法複雜及容易令人產生懷疑，引發魔鬼在細節的猜測。據了解，滙豐流動理財服務一向有上述關於倘不符合海外地區國家法律規定，可能不獲使用服務的免責聲明，但網上服務則沒有此條款，故是次修訂將流動理財的條款適用於網上銀行服務。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指出，滙豐銀行作為國際性銀行，在這政治氣氛敏感的時刻，沒有理由不為意外界會對條款字眼有大反應，且修訂條款後，即使現時不強制執行，亦已打開了缺口，一旦日後認真落實，滙豐客戶身處香港以外的地方時，將無法使用滙豐網上服務，即使用VPN等也不一定能突破限制。