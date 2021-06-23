「跑法庭幾好吖，時間穩定嘛……」本已離開傳媒業的我，就是這樣被前上司說服重拾筆桿子寫報道。想不到他好衰唔衰一語成讖，這個年頭跑法庭新聞，境況已很不一樣。

2019年11月理工大學被警方圍攻，校園外市民在油尖旺一帶上街欲營救，圍城一役後警方大舉拘捕，單日檢控242人暴動罪，更「火速」即日提堂。

全港共設七所裁判法院，作為所有刑事案件提告的起點，當日理大暴動案便需分流至其中六所法院。「火速」加了引號，全因急就章的檢控造成混亂，警方本身未及處理這麼多人的控罪書，而法院根本處理不了這麼多遭警方羈押的被告，且被告會見法律代表亦要時間。整場大龍鳳導致有法院要開夜車至翌日凌晨才完成提訊程序。年代久遠的法庭案件是否也要開OT，大概已不可考，但這次提堂絕對創下反送中案件一個紀錄。

我斗膽說，這幾年必定是香港開埠以來，法庭記者最忙得不可開交、最願意不停「駁料」、盡量全面報道大小抗爭案件的年代。《蘋果》法庭組報道聆訊，報道案件數量和即時新聞的詳盡程度，算是傲視同業，重要消息的推播往往也只是慢過電子傳媒一丁點。

在案件數目激增的檢控大時代，我們見證法院內外大大小小的點滴，盡量向讀者呈現目前司法的執行情況。由「有識之士鼓吹違法達義」的「歪風」、到高喊口號會有「漣漪效應」、到示威現場拍攝傳媒也被冠以鼓勵和壯膽的污名、再到旁聽市民戴上鮮黃色口罩也被逐離法庭……法庭記者都是作明證的目擊證人。我們無愧於時代，寫出了法庭的現況；是否「不變形不走樣」，讀者心中有數。

《蘋果》落幕，並不代表法庭記者最忙年代隨之消逝。相反，多宗牽涉數以十計被告的抗爭案仍在陸續排審，有案件一堆便是推遲至2024年方有望正式開審。多少被告的命途未卜，多少抗爭案件的判刑會如何讓大家跌眼鏡，相信我們會如很多讀者般密切注視。這次最後一次以《蘋果》記者作byline，說不定換個跑道，仍有機會在法院相遇相見？（希望唔係做被告嗰種相見啦……）

彈出彈入的《蘋果》記者，寫在〈蘋論〉主筆被捕的烏雲雨天

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