香港政治低氣壓下，不少市民選擇移民。在公立醫院任職多年的香港護士協會副主席楊綺雯表示，相信醫管局出現護士移民潮，單是她自己的同事及在公院工作的同學，最少有7人於今年上半年辭職移民，包括年資約20年的資深護師及病房經理；與其他醫院同事開會時，也獲悉不少同事辭職。她指，擔憂出現青黃不接，但堅持即使引入海外護士填補空缺，都必須維持現有考試制度。

楊綺雯直言，以前同事辭職主要是工作不開心、想轉換工作環境，但過去半年辭職的同事主要是移民。她個人有最少7名同事及在公院工作的同事於過去半年辭職移民，6人移民英國，1人移民加拿大；當中有約20年年資的資深護師及病房經理，也有約10年年資的註冊護士。開會期間，她也獲悉其他醫院也有護士辭職移民，相信醫管局出現護士移民潮，「好多年冇見，係呢一年半載先見到」。有同事直言即使未能在當地找到護士工作，也不介意轉為做病人服務助理（HCA），「人哋啲HCA好advanced，唔係阿嬸嚟」。

想小朋友在另一個政治環境生活

楊又指，不少同事私下透露移民是為了子女，「想小朋友喺另一個政治環境生活」，資深同事或有過百萬元公積金，可利用這些彈藥為子女開展新生活。不少同事「決定快、走得快」。

楊綺雯擔心，護士嚴重流失下會出現青黃不接，即使可「數夠人頭」缺補空缺，但可能經驗上會有斷層。對於會否擔心政府引入海外護士填補空缺，她堅持即使引入海外護士，都必須維持現有考試制度，才能確保質素。

醫管局減升職年資要求挽留人手

另有公院資深護士表示，自己已有5名同事辭職移民，「一枱麻雀仲多一隻腳」。現時醫管局以增加資深護師職位，希望透過晉升挽留人手；以往一般完成兩張共6年合約，再加上已有碩士等學歷才獲升職，但現時可能有5年年資及相關學歷便獲升職。「係好矛盾，唔升職又留唔到人，但做5年就升，其實好green」。

醫管局表示，18/19、19/20及20/21年度的全職護士流失率，分別為6.3%、5.9%及5.8%，但沒提供過去數年及今年首6個月的實際辭職人數。根據立法會資料，19/20年度離職的全職護士有1,542人，20/21年度直至12月，則有1,121人。

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