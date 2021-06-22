【本報訊】政府今年初規定現職公務員，必須宣誓或簽署聲明擁護《基本法》並效忠特區，引發多個政府部門爆發離職潮，其中社會福利署成重災區，單計上月該署有24人辭職，佔上年度辭職人數逾一半，當中包括12名社工。2020/21年度社署辭職人數更較上年度急增逾五成，多達67人。

有社工簽聲明後跳船

社署近月離職人數有增無減，資料顯示，離職人數由今年1月的28人增至5月的42人，而辭職人數更為顯著，首五個月累計有77人辭職，當中37人屬社工職系，包括30名助理社會工作主任及七名社會工作助理，離職原因包括退休、辭職及終止服務等。

本報翻查過去六年社署離職及辭職人數，數字原先變化幅度平穩，離職人數由2015年的160人增至2017年的214人，其後兩年回落至約200人，辭職人數最高亦只達47人。惟2020/21年度，社署離職人數大幅增至243人，較對上年度上升約兩成，當中有67人辭職，按年上升逾五成。

有社署社工對辭職人數不感意外，因社工辭職需三個月通知，5月反映的數字，意味辭職員工應於2月底或3月初「遞信」。該社工指，有社工即使已簽署聲明也選擇離開，原因各異，移民是其中之一。

除社署外，多個政府部門近月陸續有公務員離職，如衞生署上年度共有144人離職，較前一個年度大增三成，請辭公務員包括政府醫生協會去屆會長、衞生防護中心感染控制處醫生李慧茵。房署數字亦顯示，今年1月已有七名公務員辭職，為去年全年辭職人數約八分之一，較去年同期更多出逾兩倍。