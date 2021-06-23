10年一度的人口普查首階段今日（23日）開始。因應疫情，政府統計處呼籲住戶以網上、電話等非接觸方式提供資料。

人口普查會分兩階段舉行，首階段由今日起至7月17日，會透過網上問卷、紙本問卷及電話訪問搜集住戶資料；次階段由7月18日至8月4日，除了上述3種方式外，亦會安排統計員上門訪問住戶。

10%住戶填長問卷

統計處表示全港300萬住戶，9成會收到短問卷，只須提供住戶成員的出生年月、性別等基本人口特徵資料，約需10分鐘完成；另外1成會收到長問卷，約需30至40分鐘完成，須提供住戶成員多方面的人口及社會經濟特徵的資料。

被問到如何讓市民有信心提供資料，統計處處長陳萃如指有訓練前線統計員向市民解說，法例亦規定若市民不填寫問卷，可以被罰款2,000元；提供虛假資料可被罰款5,000元及監禁6個月。陳指統計資料有助政府制定政策，會嚴加保密人口普查搜集的所有資料，所有問卷將在人口普查開始後12個月內銷毀。

未知多少人因宣誓拒就任

人口普查統計員如果未完成兩劑新冠疫苗接種，每兩星期要檢測一次。陳萃如指若統計員染疫須隔離，會提供有薪假期；又呼籲市民在網上填問卷，避免接觸，強調已有資訊科技保安措施保障私隱。

陳表示，今年普查的總預算開支約為9.5億，預計聘請約7,000名統計員，比上一次、即2011年的人口普查統計員人數少逾半。被問到是否受統計員須簽宣誓聲明影響，陳表示今年設多項非接觸式調查方式，令人手需求大減，未知多少人因須宣誓而拒絕就任。開支亦大幅高於上次的5.2億，陳指今次非公務員合約酬金及外勤人員酬金各佔3成，資訊科技開支則佔2成。

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