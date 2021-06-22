一名有呃女騙財前科的賤男，近月疑再次出動，化身「時間管理大師」，利用交友App漁翁撒網式向純情女士埋手，謊稱視她們為結婚對象，扮演廿四孝男友獻殷勤，待女受害人卸下心防，再以「風水師叫我新年袋十萬八萬喺身」等理由借錢，起初小額金錢有借有還，待她們到銀行大筆借貸後即玩失蹤。記者近日跟蹤更發現他向兩名女子施展冧女招數，當街解開恤衫「色誘」女方撫摸腹肌。估計半年內涉騙最少四名女子約50萬元。

年約30歲事主文員Yoyo稱，去年10月經交友App結識自稱林柏東的男子，他稱任職裝修判頭，見面兩次便火速交往，又不時指視她為結婚對象，管接管送表現殷勤。Yoyo深夜電話聊天提及一句熱氣，他即「飛的」送羅漢果水到樓下，令她大為心動，「好似真係情侶，佢真係鍾意我咁。」

𠱁女伴向銀行借錢 得手失聯

交往一個月，林突然指被客人拖數，要借20,000元出糧，Yoyo借出5,000元後數日獲歸還。11月中他以同一理由，游說Yoyo向銀行借貸約15萬元給他，之後再借10,000元，她亦一一照辦。惟他借錢後態度逆轉，當被拒絕借錢，即露出真面目，惡言相向，之後更索性拒絕見面。

未幾，Yoyo就收到自稱偵探短訊，踼爆林本身姓葉，叫阿希，已婚育有一子，是呃女慣犯，更附上多張其家庭照、與女性親暱合照，甚至情慾短片，她至此才清醒。

同樣為文員的Coe表示，去年聖誕經交友App認識阿希，手法如出一轍。農曆新年前，他稱「風水師叫我新年袋10萬8萬喺身」，否則來年行衰運，最終她借出30,000元亦獲如期還錢。3月中他稱生意周轉不靈，自己曾做「犯法嘢」無法借貸，成功𠱁Coe借出私己錢及銀行借貸共約10萬元。借錢後，兩人由每周最少見兩次，變成「十問九唔應」。

Coe坦言，當初真心視阿希為男友，深感不忿的她曾追數，並訛稱父親要動手術急須用錢。惟阿希採拖字訣，更反問：「咁你老竇死X咗未？」又恐嚇：「如果早兩年未收火，已經搵人打斷你隻手！」。她透過偵探提供電話號碼聯絡上Yoyo，發現阿希多次與她們「上下場」約會，不時稱要講電話傾公事，實則與其他女生談情，另得悉有人被阿希以同一手法騙去22萬元。

記者找到Coe「同期女友」文員Kelly，指阿希初時向她講述年幼時無人照顧要摷垃圾食的誇張經歷，一度令她生疑，惟其後被他甜言蜜語及漏夜送藥打動，終借了25,000元給他。Coe與Yoyo多次向賤男追數，目前只共收回約40,000元。

約會行程緊密 當眾任摸腹肌

記者連日跟蹤發現阿希現仍約見不同「女友」，行程緊密。其中一晚他到尖沙嘴星光行上投資課程，一名打扮斯文女子買了食物在樓下等他落堂，兩人拖手到鐘樓旁石凳開餐，其間阿希煙不離手，電話不斷。兩人傾得興起，他更刻意解開恤衫鈕扣，任由她撫摸腹肌，還不時親吻她及撫弄秀髮。

卿卿我我一小時後，阿希便送對方到港鐵尖東站離開，分別前兩人不捨擁吻。自稱住油塘的阿希則獨自行到港鐵尖沙嘴站，返回油麻地住所。另一日他從住所步行至朗豪坊，與另一戴眼鏡女子會合，兩人十指緊扣行到始創中心食飯及看電影。

記者到賤男住所詢問他，他否認姓葉及呃女騙財：「唔係呀，搵錯人喇」，隨即大力關門。警方指接獲三名女子報案，經初步調查，相信不涉刑事，分別列作雜項事件及求警協助。