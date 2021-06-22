【本報訊】警方去年凌晨接報指吐露港公路有人堵路，到場在附近單車徑截停騎單車少年，搜出士巴拿及六角匙，控告少年阻礙公眾地方，案件昨開審。辯方指警員拘捕時並非以阻街罪名作警誡，警署警長更稱「好小事啫，警司警誡就得」，引誘被告作出招認。辯方又指，警員禁止被告致電父親，即使手機響起，警員亦拒讓少年接聽。

17歲葉姓男被告被控一項在公眾地方造成阻礙罪，涉去年2月24日凌晨，在元洲仔公園附近的大埔公路元洲仔段路中放置一段欄杆。警員徐綺超（圖）供稱，在被告身上搜出士巴拿及六角匙，相信可用作拆欄，以涉嫌在公眾地方擾亂秩序及管有工具可作非法用途兩罪，拘捕及警誡被告。

指被禁致電父親

徐指被告招認謂：「我有份幫手搬鐵欄堵路，但係冇份拆鐵欄。」辯方反對將有關招認呈堂，指警員拒讓被告致電父親，亦未就本案控罪作警誡。被告就口供爭議出庭自辯，指當晚在單車徑被截查時「播歌都播得幾大聲」，以為是音量「嘈到」附近居民而被指擾亂秩序。當身穿白色制服的警員說「好小事啫，警司警誡就得」，他同樣以為是針對大聲播歌擾民。

至於身上的六角匙及士巴拿，被告稱當時已解釋用作修理單車，故「覺得應該冇事」。他否認當時曾承認幫手推鐵馬，亦否認在現場簽署警員筆記作實，反問：「上咗手銬點簽名啫？」聆訊今續。

案件編號：FLCC1590/20