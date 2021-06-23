政府上月公佈接納司法人員推薦委員會建議，推薦高等法院上訴法庭副庭長林文瀚為終審法院常任法官。不過，今日英國《金融時報》報道，據消息人士指前終審法院首席法官馬道立的妻子、現任上訴庭法官袁家寧，原本獲推薦出任終審法院常任法官，但在建制派議員「關注」下，袁家寧最後主動提出撤回推薦。報道引述知情人士形容，今次是首次被建制派干預本港法官任命。

《金融時報》報道指，袁家寧原本獲推薦任終審法院常任法官，以填補張舉能接任終審法院首席法官後所產生的空缺，但在推薦獲最終確認前，屬立法會司法及法律事務委員會成員的建制派議員周浩鼎及葛珮帆等，在司法委員會就推薦提出「關注」，質疑袁家寧可能會受丈夫馬道立影響，最終袁主動提出撤回任命推薦。

陳文敏：為司法獨立帶來非常壞影響

該報道形容，今次是親北京人士首度成功干預香港法官任命，並引述知情人士指，目前無證據顯示建制派的行動是源自北京的指令。報道亦引述港大法律學院公法講座教授陳文敏指，今次事件可能立了先例，令建制派控制的立法會可干預法官任命，為司法獨立帶來憂慮和非常壞的影響。

終審法院常任法官的任命由司法人員推薦委員會推薦，任命須由特首林鄭月娥批准，並須由立法會通過，最終司法人員推薦委員會推薦上訴法庭副庭長林文瀚出任終院常任法官；上月12日，林鄭月娥指，已接納委員會的推薦，在徵得立法會同意後，根據《基本法》第88條任命。

《金融時報》分別向袁家寧、馬道立、周浩鼎和葛珮帆查詢，他們都無回應。《蘋果》正向司法機構查詢事件。

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