【本報訊】社工復興運動成員劉家棟前年7月於「光復元朗」遊行後，被控阻差辦公罪成判監八個月，正於壁屋監獄服刑。劉的facebook昨發文，指監房內一直有黑社會欺負政治犯的事件發生，近日他便因上前喝止黑社會欺負政治犯，結果被罰到「水飯房」獨立囚禁；劉形容自己的罪名是「意圖衝擊監房內人善被人欺的鐵則」，批評懲教署「視惡不見，任惡橫生，與香港政府同出一徹（轍）」。

稱職員縱容欺負政治犯

劉的fb專頁發表題為《水飯房記》貼文，指這幾個月來監房並不平安，「黑社會欺負手足、騷擾手足的事經常發生」，但職員卻不介入，以所謂維持「穩定」而縱容黑社會欺負政治犯；他曾多次上前喝止，並強烈要求懲教職員介入制止，結果被鎖進「水飯房」。

他形容自己被鎖「水飯房」的罪名是「意圖衝擊監房內人善被人欺的鐵則」，狠批懲教署「視惡不見，任惡橫生，與香港政府同出一徹（轍）。」他指「水飯房」異常酷熱，又限時限刻配給涼水，「我最近感到頭昏腦脹，快要變人乾」，惟署方企圖以職員放假為由延長囚犯單獨囚禁時間，令他感欷歔。

劉最後稱自己當時的行為不過是盡每一個香港人皆應盡的義務，「對不公義的事不可視而不見，勇敢說出真相，實踐公義，活於真相之中。任天再黑，線再紅，亦應保持香港人的骨氣」，強調沒有後悔堅持公義。

劉家棟女友接受立場新聞訪問時表示，事發於上周四，劉上前喝止一名黑社會監犯欺負政治犯，最終懲教以「爭執」為由將二人鎖進「水飯房」三天，劉現已返回「大倉」，但原本在洗衣房負責燙衣工作要轉至其他工作。

懲教署稱不會評論個別事件。任何在囚人士違反監獄紀律，懲教人員會按法例作紀律檢控，如在囚人士不滿判決，可提出上訴。