國安公署日前拘捕壹傳媒兩名管理層及三名新聞工作者，保安局其後下令凍結《蘋果》等三間公司，合共約1,800萬元的資產；亦有報道引述消息指，有銀行凍結壹傳媒的戶口權限，令集團或無法支薪予員工。

原定下周公佈業績的壹傳媒（282）己停牌近一周，香港股票分析師協會主席鄧聲興於港台節目中指，由於或將停運的《蘋果日報》及動新聞均屬集團的主要業務，若這些業務一旦終止，交易所就有可能會判斷公司沒有足夠業務維持上市地位，集團或面臨被除牌。

銀行被指凍結壹傳媒戶口 會計師：《國安法》有凌駕性

執業會計師林智遠在同一節目表示，近年全球對反恐、洗黑錢等執法趨向嚴謹，所以經常發生凍結戶口的情況。他續指《國安法》有凌駕性，銀行做決定時雖會考慮或需對客人賠償，但亦會衡量被執法機構調查的風險，「做生意嘅嘢，都係睇吓邊樣嘅成本大啲啦」。

林智遠指，除了收到法庭、警方或相關執法機構的指令外，當銀行發現風險管理出現問題，或擔心被調查時，均會凍結銀行戶口。他續稱，就算只是小商戶，但若戶口資金流量大，銀行亦有可能會要求客戶解釋，甚至主動暫停戶口運作或關閉戶口。他直言，做法確實有機會損害客戶權益，但銀行同時亦要衡量自身風險。

被問會否解封《蘋果》資產 區志光稱依法行事

而保安局副局長區志光今日在立法會回答質詢後，被問到會否解封《蘋果》被凍結的資產，他表示「都係依法行事喇，都係按照法律賦予嘅權力。我諗保安局局長一定係依照法律行事」，但被問到一旦不獲解封，《蘋果》員工的生計問題時，區未有回應就離開。

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