我在《蘋果》兩進兩出，第一次到蘋果工作是2001年。當時，我在《明報》已經工作了十多年，雖然覺得《明報》很適合自己，但既然我視記者為終身職業，應該要到《蘋果》見識一下，到此一遊，因為《蘋果》在香港是一份獨特而重要的報紙，改寫了傳媒文化。我原先想法是在《蘋果》見識幾年就重返《明報》，然後做記者至終老，後來當然是另一個故事。

第一天返工開會揀頭條，《蘋果》和《明報》確實很大分別，《明報》揀重要的，而《蘋果》揀有感覺的。

我很感激堅哥葉一堅，在《蘋果》的日子，豐富了我的傳媒視野和經驗。

向《蘋果》最後一位總編輯羅偉光致敬

作為一個新聞從業員，我對《蘋果》有愛有恨，有認同有不認同，但香港絕對不能沒有《蘋果日報》。缺了《蘋果》的香港，等於告別新聞自由，公眾很多事情都不會再知道；尤其蘋果被消失的過程，粗暴得令人心寒、心痛、心傷。

在蘋果最後一天，我想向《蘋果日報》最後一位總編輯羅偉光致敬。這些年新聞界的銜頭千奇百怪五花八門，好多總編輯已經不再是總編輯，但羅偉光令「總編輯」三個字恢復原有的情操和份量，擲地有聲，令人尊敬。希望他和其他被捕新聞工作者可盡快獲得保釋。

「路 是人行出來的」

未來的日子，新聞界和香港人都很困難，大家要在沒有《蘋果日報》的香港存活，但香港仍然有好有心的新聞工作者者，路，是人行出來的。

當日覺得新聞工作者都應該到《蘋果》到此一遊，見識一下；想都沒有想過《蘋果》會以這種方式告別讀者！

要來的總會來！《蘋果》最後一段日子對香港人最後的貢獻是：讓我們見識眾生之相！每個人在事件上講過甚麼做過甚麼、不講甚麼不做甚麼，都是歷史見證！

李慧玲

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