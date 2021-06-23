上司「溫馨提示」要寫「我在《蘋果》的回顧」，區區自認不才，能力不足，自認不是好記者，處理過的大新聞寥寥可數，實沒甚麼經驗可分享，更談不甚麼遠大志向。試問《蘋果》不再出版，可惜嗎？當然是可惜，但不要自怨自艾。有沒有想過，其實人人都可以是法庭記者。

以前，除了記者和涉案與訟雙方法律代表等相關人士，到法庭旁聽的人少之又少，只有鹹濕伯父才會旁聽風化案，繼而津津有味地咀嚼案情。

現在如何？旁聽師一早排隊，入庭為被告打氣，然後以傘陣護送被告、又或者送囚車，再於適當時候在TG進行文字直播。上司若發現「文字直播」提及的事項或要點是小記遺漏報道，立即會用「文字直播」內容來「溫提」你為何沒有報道；前線記者亦倚靠TG內容，以掌握（有時是澄清）各被告最新動向。

那麼，一眾聲援師從何而來？是因為香港人覺醒了，他們不要CCTVB；老實說，他們亦不信任《蘋果》，只相信自己，希望用另一方式見證這場運動。於是一眾聲援師親身上陣，看看那個被告家屬因沒有籌號不能進入法庭，從而「互相補位」，詳細記錄庭上聆訊內容，甚至比法庭記者更有耐性、報道更詳細、更貫徹始終。由第一日提堂開始，直至裁決判刑，一一記下警方、控方、辯方及法官的對話。

其實，只要仍可公開聆訊，旁聽師便能一直發揮他們的功效，將那些醜惡的嘴臉記錄下來。所以，沒有了《蘋果》法庭記者，固然是難受，但我們至少還有你，還有那些不計付出的旁聽師。

人心已覺醒，斬了一棵蘋果樹，但種子已撒下，埋在泥土，只是等候春天（明明剛過大暑）來臨。

沒有不散的筵席，亦沒有不滅的暴政。

不說再見，因堅信總會再見。

國姓爺

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