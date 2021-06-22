【本報訊】港府明日放寬多項室內社交距離措施，惟獨拒鬆綁限眾令。特首林鄭月娥重申，當局須衡量活動主辦單位有沒有能力滿足相關要求，強調決定非只建基於科學，還要考慮社會需要等因素。

林鄭昨出席行會前被問到，越來越多研究顯示病毒在戶外傳播力有限，為何容許180人的室內聚會但禁止四人以上戶外聚集。林鄭回應指，當局放寬社交距離措施時要衡量風險的可控性，包括主辦單位有沒有能力在活動中滿足社交距離措施要求，放寬社交距離措施的決定並非只建基於科學，要考慮包括疫情、活動性質及社會需要等。

食衞局長陳肇始則在港台節目指現階段不會建議大型群組聚集，主持追問若機構控制到集會人士已接種疫苗並戴好口罩，是否可放寬限聚令或舉辦遊行，陳稱大型聚會不單只有遊行，強調放寬措施要逐步有序。至於疫苗接種率要達到多少才可放寬限聚令，陳沒正面回應，僅稱希望建立疫苗屏障後才放寬。

郵輪納入表列處所

陳又指，餐飲業界支持以疫苗氣泡為基礎放寬社交距離措施。她稱現時已有900至1,000間員工已打一針的C類餐廳，相信政府放寬D類食肆人數上限，會吸引更多餐廳成為D類食肆。根據食環署資料，本港至今僅有19間D類食肆，包括三間宴會場所、一間酒店，其他原本是酒吧。另外，政府昨刊憲將郵輪納入為第599F章下的表列處所，以便下月底推出郵輪公海遊時限制其防疫措施。當局早前預告，旅客須完成兩劑疫苗接種、掃瞄安心出行、檢酸檢測呈陰性及遵守限聚令才可上船。