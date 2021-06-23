走過26年，美好的仗打完，《蘋果》今日寫下它的最終章，告別香港。「10年後，還有30周年特刊嗎？風起了，惟有試着努力活下去。」20周年特刊的序言，曾有這樣一個提問，在6年後的今天，終於有了答案。儘管結局不如人意，儘管萬般不捨，但試著努力活下去、堅持與香港人同行的決心，26年來從沒改變。感謝每一位高舉支持《蘋果》標語的讀者，感謝每一位深宵在報攤苦候報章送來的朋友，這個最終章，是由讀者和我們一同編寫，縱有遺憾但感恩。

在香港主權移交前兩年，外媒以「香港之死」預言未來，《蘋果日報》就在這一年誕生了，第一篇社論開宗明義：「我們要辦的是一份香港人的報紙。」於1995年6月20日創刊，《蘋果日報》以全彩色印刷定價2元兼附送蛇果搶灘，成功吸睛但並不完美，香港人痛罵過它腥羶情色，讚過它無畏強權，但正如創辦人黎智英曾說：「《蘋果》犯過很多錯誤，有許多地方達不到讀者的期望，對此讓我向讀者深深致歉。但回顧過去四分一個世紀，我們無愧於心。」

只因我們的腳步，就是香港人的腳步。當1997年五星旗在會展緩緩升起的時候，我們在雨中徹夜採訪；由2003年沙士，到今日在全球肆虐的COVID-19，我們戴着口罩，走訪香港不同角落。我們不比別人勇敢，但深信追求民主自由的普世價值，就如戀慕人間真善美，理所當然。26年來，見證過2003年反23條50萬人上街的公民啟蒙、直擊過2014年爭取民主雨傘運動的公民抗命，再與香港人一同經歷2019年長達一年、震撼世界的抗爭運動。

事實上，黎智英創報初期已表明，《蘋果》崇尚西方民主自由，又說過他創辦的傳媒，「要當在黑暗中照出蛇蟲鼠蟻的燈」，監督政權。只是，這盞燈有時很討厭，創刊至今屢屢揭發政商醜聞與貪污腐敗，包括2003年梁錦松偷步買車， 2012年陳茂波被揭出租劏房團囤地，還有2018年沙中綫偷工減料，每一單新聞均與港人息息相關，每一個指控都要求問責。坊間就有一個民間傳說，《蘋果》的投訴電話最沒政治顏色，只因這裏的記者最「六親不認」。

鬧得兇狠自然得罪人多，一路走來，由廣告封殺、政治打壓，到黑客瘋狂襲擊，員工遭起底騷擾，無日無之。2014年10月，黑勢力動員圍堵壹傳媒集團大樓，圖阻止出版，反激發員工上下一心，自發回報館救亡，護送報章刊印發行，報館外不分你我的人鏈陣，有讀者專程到偏遠的報館門外聲援，是幾許蘋果人的美麗回憶。

只是，我們亦曾犯錯，1998年上水天平邨母抱子自殺倫常慘劇，陳健康事件就觸發有償新聞爭議，成為大學新聞系的反面教材，創辦人黎智英事後以頭版全版篇幅刊登公開道歉啟事，報館上下也蒙羞。此外，《蘋果》創立的娛樂狗仔隊，亦令人又愛又恨，既成就娛樂版輝煌年代，也掀起風波，以演藝人協會為首發起「72小時封嘴行動」，矛頭就直指《蘋果》。2013年無綫電視亦將《蘋果》列為不受歡迎媒體，禁旗下藝人受訪。

26年來，性格鮮明的《蘋果》創新又偏鋒，2008年推出動新聞，開行業之先。形式不拘一格，足迹遍世界，2001年紐約恐襲、2003年美軍攻打伊拉克、2004年南亞海嘯、2008年汶川大地震，以至2011年日本東北大地震，《蘋果》記者都走進災難現場，以鏡頭記錄歲月的黑暗，以文字記載人性的光輝，從不缺席。此外，中國新聞也是《蘋果》不可或缺的內容，那些打壓下走向地下化的內地維權故事，採訪與被採訪的，處境同樣艱難。

只是，跑新聞，有時也會步履不穩，跌宕間，全憑讀者支持。2004年起，警方更換通訊系統，突發新聞從此改寫，傳媒幾乎不可能第一時間趕赴罪案和意外現場採訪，有賴讀者不時提供相片和錄像，補充事實與真相。還有走進人人手上一部智能手機的年代，報章銷量下降，《蘋果》於2019年實行訂閱制，積極開拓網上收費平台，這也有賴讀者課金支持，成就報章轉型的重要一頁。而我們同年亦推出網上英文版，謀求突破。

可惜在這經營上的關鍵時刻，創辦人黎智英於2020年8月被捕還柙其後判監，現時仍有控罪在身。走進2021年，風雲變幻，《國安法》通過，見證一年間香港再沒六四、七一集會遊行。「完善選舉機制」、「完善教育機制」⋯⋯來不及等待機制「完善」，不少香港人用腳投票，引發新一波移民潮。面對翻天覆地的改變，一直高舉民主自由的《蘋果》首當其衝，位於將軍澳工業邨的蘋果大樓，兩度被大搜查。

6月17日，警方高調拘捕《蘋果》5高層，總編羅偉光、行政總裁張劍虹，兩日後於西九裁判法院提堂，兩人願辭去所有職務，仍換不了保釋，現時仍還柙待判，這是《國安法》下首宗因新聞報道被控的案件，《蘋果》再次走進風眼。半年間兩度有數百警員到壹傳媒大樓搜證，由記者獲准在同層跟隨警員直播，到被趕到距封鎖區3層的天台，就是透過天窗遠離拍攝也受驅趕，搜證範圍亦擴至記者桌面，見證時局急速惡化。

同一時間，與《蘋果》相關的3間公司的資產亦被凍結，支薪亦出現困難。記者採訪、留守到最後原是職責所在，如今也被冠以勇敢之名，只因在高舉堅持精神也有罪的今日，「不切割」便有機會捲進黑暗旋渦。走過26年，步步腳印，就如前總編輯、現任壹傳媒董事會主席葉一堅去年報慶時受訪所言：「《蘋果》係言論自由嘅橋頭堡，如果都無埋，香港係會好得人驚。」一語成讖，豈不欷歔。

告別年年六四頭版燭光映照、歲歲七一大字標題維園見，《蘋果》並不完美，但容不下《蘋果》的香港，會是一個怎麼樣的香港？面對眼前的高山，也許難言樂觀，但請相信黑暗過會是晨曦，能同行走上26年難能可貴，儘管步履蹣跚，但美好的仗打完，停下來的姿勢，也可以很美。感謝每一位在此相遇的《蘋果》讀者，這個最終章，是和你們一同編寫，從這個角度看，也許就再沒遺憾。共勉。

記者 呂麗嬋

《蘋果》26年風雨

●1995年6月20日創刊，社論開宗明義要辦一份香港人的報紙，以全彩色印刷定價2元兼附送蛇果搶灘。

●1998年3月17日，辦公室由長沙灣搬至將軍澳的壹傳媒大樓。

●1998年10月，陳健康事件觸發有償新聞爭議，黎智英事後以頭版全版公開道歉。

●2003年5月2日，進軍台灣市場，發行《蘋果》台灣版。

●2008年，推出蘋果動新聞，以視像和動畫媒介報道新聞內容。

●2012年8月21日，自創刊已存在的情色副刊《豪情版》及《夜生活版》停刊。

●2013年11月21日，無綫電視發表聲明，將《蘋果》列為不受歡迎媒體，禁旗下藝人受訪。

●2014年10月，黑勢力動員圍堵壹傳媒大樓圖阻出版，員工自發回報館組人鏈陣護送報章刊印發行。

●2015年3月，副刊大改革，改名為《果籽》。

●2019年4月，分階段實行訂閱制，開拓網上收費平台。

●2020年8月10日，數百警員首次到壹傳媒大樓搜證，創辦人黎智英被捕還柙其後判監，現時仍有控罪在身。

●2021年6月17日，《蘋果》5高層被捕，總編羅偉光、行政總裁張劍虹遭起訴及還柙，同日數百警員到壹傳媒大樓搜證，相關的3間公司資產被凍結。

●2021年6月21日，召開董事會議，表示若保安局拒絕解凍資金，《蘋果》將在6月26日最後出版，動新聞則早一日以晚上11:59為死線。而「9點半蘋果新聞報道」就提早於6月21日結束。

●6月22日凌晨，《蘋果》財經網上版在焦點新聞位置，以簡短啟事公布停止更新的消息，當中未有詳述原因，僅稱「敬請各位讀者見諒」。

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