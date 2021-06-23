16歲少年去年深宵在吐露港公路附近被拘控阻街，控方早前指少年曾招認搬過鐵欄，辯方則指警方當時並非以阻街罪名警誡，更聲言「好小事啫」以利誘少年招供，反對有關招認呈堂。裁判官黃國輝今指，涉事警員對辯方指控大多稱「冇印象」或「唔肯定」，就連拘捕後負責看守被告的警員也稱沒留意同袍對被告說過甚麼，作供「一路褪」兼多番改口，認為警員說法實屬「冇乜理由」，拒絕接納被告招認口供呈堂。在缺少招認證供下，控方再無直接證據證明少年參與堵路，黃官遂裁定案件表面證供不成立，少年無罪，當庭釋放，兼得訟費。

案件源於一名的士司機去年2月24日凌晨報警，指有一名灰色衫男子拉鐵欄堵路。警方接報到場，在附近單車徑截停當時16歲、正騎着單車經過的葉姓被告（現年17歲）。被告當時身穿白色上衣，被搜出腰間及褲袋內有士巴拿及六角匙，聲稱是用作修理單車。警方最後控告他在公眾地方造成阻礙。

除利誘招供外，辯方亦指警員禁止少年致電父親或接聽響起的手提電話。被告出庭作供，否認在單車徑現場簽署警員筆記作實，揚言：「上咗手銬，點簽名啫？」

官：作供警員對辯方指控均稱「冇印象」或「唔肯定」而非直接否認

裁判官黃國輝今就招認口供能否呈堂的爭議作出裁決，指大部份作供警員對辯方指控均稱「冇印象」或「唔肯定」，而非直截了當否定。拘捕被告時，現場有多名警員，其中警署警長鄺寶如（譯音）似擔任隊長角色，卻供稱「冇乜留意」同袍與被告的溝通，「漠不關心咁樣」。

而負責拘捕及看守被告的警員徐綺超亦稱「冇留意」其他警員向被告說過甚麼說話。黃官認為，若徐是負責看守被告，理應更留意被告與他人的談話內容，但徐作供時「一路褪，改到又話『唔記得』、又話『冇印象』」，黃官認為實屬「冇乜理由」。

此外，徐確認現場並無搜出或撿取被告的電話，但電話其後成為證物，黃官形容如何取得手機實在不得而知。基於警員之間的證供有疑點，黃官稱疑點利益須給予辯方，裁定控方未能在毫無合理疑點下證明被告的招認口供是自願錄取，裁定不可呈堂。

控方指少年深宵外出喝酒自招嫌疑 官稱最多只屬「道德上唔啱」

辯方作出中段陳詞，指被告身上搜出的士巴拿及六角匙與本案堵路控罪無關，案發時被告的衣服顏色亦與的士司機證供不同，要求裁定表證不成立。控方回應時承認，的士司機說不出堵路人士的身份，而控方依賴的僅是招認口供。

黃官最終裁決指，「冇咗」任何招認口供之後，控方證物只剩士巴拿及六角匙，不符控方所指被告作出堵路行為的指控，裁定案件表證不成立，被告毋須答辯。

辯方申請訟費，惟控方反對，指當時16歲的被告於接近凌晨3時外出飲酒及聽音樂，更被搜出身藏士巴拿及六角匙，可謂自招嫌疑，難以否定警方的拘捕行為。

不過，黃官質疑，少年深宵外出喝酒，「道德上唔啱，但係咪可以帶出佢自招嫌疑呢」。黃官指出，被告在深夜管有士巴拿及六角匙，「某程度上係可疑」，但因兩件工具並非本案檢控基礎，認為本案不屬自招嫌疑，決定向辯方批出訟費。庭上透露，訟費初步估算超過3萬元。

【案件編號：FLCC1590/20】

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