警務處國家安全處繼本月17日搜查蘋果日報大樓，拘捕壹傳媒集團兩名高層及三名新聞工作者，消息指今晨再拘捕筆名為「李平」的《蘋果日報》社論「蘋論」主筆。壹傳媒有限公司董事會發出最新公告，指董事會遺憾地宣佈，基於香港當前情況，《蘋果日報》印刷版不遲於本周六（26日）出版最後一期結束，至於電子版亦不遲於26日晚上11時59分起停用。《蘋果日報》管理層根據壹傳媒有限公司董事會的公佈，基於員工安全及人手考慮，決定午夜後即時停止運作，明日（24日）將出版最後一份實體報紙，網站將於午夜後停止更新。

至於員工離職安排、訂閱用戶善後詳情將由壹傳媒集團稍後公佈。《蘋果日報》感謝所有讀者、訂閱用戶、廣告客戶及港人26以年來的厚愛和支持，一直與《蘋果》同行。在此別過，香港人，珍重。

董事會公告亦稱感謝所有忠實讀者的支持，以及各《蘋果》記者、員工及廣告商26年來的信任。

警方本月17日派出500名警員突擊搜查蘋果日報大樓，並以涉嫌串謀勾結外國勢力危害國家安全罪名拘捕壹傳媒兩名高層及三名新聞工作者，翌日起訴壹傳媒行政總裁張劍虹、《蘋果日報》總編輯羅偉光及蘋果日報有限公司等三間公司，涉嫌串謀勾結外國勢力危害國家安全，上周六（19日）提堂，張、羅二人申請保釋被拒，現時還柙。

早前保安局局長李家超則行使國安法權力凍結三間與《蘋果日報》相關公司合共1,800萬元的資產，警方要求七間本地銀行不得處理該三間公司賬戶資產，令《蘋果》運作受影響，董事會本周一已去信保安局，申請要求解凍部份資產，以免因欠薪而違法。

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