警方前年11月圍堵理工大學，大批示威在油尖旺一帶「開花」欲圍魏救趙，逾200人被拘控暴動罪，第三宗相關案件今在區域法院續審。拘捕首被告的警察作供指，事發時首被告與其他示威者一同逃跑，他於是扯低其背囊，並以胡椒彈球發射器按住首被告的頭部，再坐在他身上，將他制服。辯方質疑警察拘捕首被告後，未有作出警誡。

被名為學生陳國威（19歲）、會計文員陳子謙（27歲）、機電工程師江鏡棠（26歲）、學生陳霆堃（18歲）、學生黃適哲（21歲）、設計師梁嘉星（23歲）、銀行職員曾倩儀（24歲）、無業鄧錦樂（23歲）及測量主任詹隆享（26歲）。他們同被控於2019年11月18日在加士居道拔萃女書院外參與暴動。梁及詹另被控各一項管有攻擊性武器或適合作非法用途工具罪，指兩人分別管有剪刀及打火機燃料，以及管有六角匙和士巴拿。

控方今傳召拘捕首被告陳國威的警察A作供。由於他隸屬特別部門，法庭早前已批出匿名令，禁止公佈他的個人資料，包括部門、職級及警員編號等。

警察A在屏風後供稱，事發當日被派往特別戰術小隊執行任務，下午約1時20分乘警車到達加士居道，協助衝鋒隊警員驅散示威者。當時伊利沙伯醫院及拔萃女書院外的馬路上聚集了200名示威者，他們以水馬及雨傘築起陣線，不斷向警方投擲石頭與汽油彈等雜物，在警告下仍不願散去。

警稱現場不容許即時作出警誡

警察A續指，他獲上司指示，現場人士已干犯非法集結，將進行驅散及拘捕行動。他於是與隊員登上警車推進。示威者見狀，向彌敦道四散，有人向警車掟汽油彈。A以胡椒彈球回撃，並與隊員在勞資審裁處附近下車追截。

A下車後，先用胡椒彈球槍驅散示威者，並跑近拔萃女書院附近巴士站。此時他看見首被告陳國威正在逃跑，遂向陳發出警告，並且跑上行人路追截，最終在轉入志和街時扯低陳的背囊，將他截停。

Ａ形容陳被扯至「成個人瞓低咗」，但仍企圖站起來逃跑。他於是以右手手持的胡椒彈球發射器按住陳的頭部，左手則按住其背囊，並且坐在陳的身上，將他制服，待見他稍為平靜，便替他鎖上手銬，將他帶往葵涌警署，交予偵緝警員13686處理。

盤問下，警察A自言從2012年已加入該特別部門，部門不局限於特別工作，亦包括拘捕及警誡。辯方質疑，警察A拘捕陳後沒有施行警誡，以確保陳知道自己的權利。A不同意，強調當時現場環境極之混亂，他的首要任務是確保被捕人士和警方的安全，故不容許他即時作出警誡。

【案件編號：DCCC234/20】

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